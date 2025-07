二宮和也が、2025年9月・10月に全国5都市で開催する自身初のファンクラブイベント<OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”>の詳細を発表した。 本イベントは、二宮和也オフィシャルファンクラブ『オフィスにのホールディングス』会員限定のイベントとなり、7月1日リリースの2ndカバーアルバム『〇〇と二宮と2』の楽曲を中心としたパフォーマンスを披露する。さらに、ファンクラブ会員から募集した質問にその場で答える「Q&Aコーナー」など、会員限定のイベントだからこそ距離感の近いアットホームな企画も実施予定とのこと。 そして、本イベントのチケット抽選受付が7月1日正午より開始したので、ぜひチェックしていただきたい。 また、7月4日21時から「オフィスにのホールディングス社員限定生配信 #2」の実施が決定した。二宮本人から意気込みや、イベント内容についてのトーク生配信を予定しているという。 なお、アルバム『〇〇と二宮と2』配信日となる7月2日22時からは、リリースを記念した Stationheadでのリスニングパーティーも開催される。 ◾️<OFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 “Show Case”> 愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール(名古屋市公会堂)2025年9月2日(火) 開場18:15 開演19:00 2025年9月3日(水)開場15:15 開演16:00開場18:15 開演19:00 福岡・福岡サンパレスホテル&ホール2025年9月9日(火)開場18:00 開演19:00 2025年9月10日(水)開場14:00 開演15:00開場17:15 開演18:00 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru2025年9月16日(火)開場18:00 開演19:00 2025年9月17日(水)開場14:00 開演15:00開場17:15 開演18:00 大阪・グランキューブ大阪 メインホール(大阪府立国際会議場)2025年9月25日(木)開場18:00 開演19:00 2025年9月26日(金)開場14:00 開演15:00開場18:00 開演19:00 東京・東京ガーデンシアター2025年10月1日(水)開場18:00 開演19:00 2025年10月2日(木)開場13:00 開演14:00開場18:00 開演19:00 ◆チケット情報・指定席:7,700円(税込) ・チケット抽選受付期間2025年7月1日(火)正午〜7月10日(木)23:59 ・申込条件二宮和也オフィシャルファンクラブ「オフィスにのホールディングス」会員 申込可能公演数:おひとり様1申込みまで、第3希望(最大3公演)まで申込み可能申込可能枚数:1回の申込みで最大2枚まで申込み可能※申込者・同行者は応募時、入場時にファンクラブ会員である必要があります。 特設サイト:https://office-nino.co.jp/ShowCase_2025/ ◾️2ndカバーアルバム『〇〇と二宮と2』発売日:2025年7月1日(火) ○オフィスにのホールディングス限定盤品番:NINO-00001 価格:3,300円(税込)※三方背仕様※フォトブックレット40P封入 ◆収録内容 1.ラストソング 2.謎謎 3.異世界協奏曲 4.ピアス 5.週末のマーチ 6.Answer 7.薔薇とローズ 8.未来花 9.夜空ノムコウ ○通常盤品番:NINO-00002 価格:2,750円(税込) ◆収録内容 1.ラストソング […]

