セントチヒロ・チッチによる音楽プロジェクトCENTの新曲「ラブシンドローム」が、7月2日(水)に配信リリースされる。この楽曲は、7月1日(火)23時より放送スタートとなるカンテレ・フジテレビ系ドラマ(火ドラ★イレブン)『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』の主題歌として書き下ろされたものだ。 「ラブシンドローム」は、ひとりの男性をシェアするというドラマのユニークな設定を通して、それぞれが抱く複雑ながらもまっすぐな愛の形を肯定的に描き出す楽曲で、CENTらしい前向きな言葉と“らぶ”が詰まった作品となっている。ギターポップ調のサウンドは、にしなやPEOPLE1、Furui Rihoなどを手がけてきたknoakと、北澤ゆうほ(Q.I.S.)によってプロデュースされたもので、カラフルなサンプリング音も印象的だ。 リリース当日となる7月2日(水)20時からは、音楽配信アプリ「Stationhead」にて“♡スーパーラブタイム♡”と題したスペシャル配信が実施される。「ラブシンドローム」のリピートOAに加え、CENTの全楽曲も放送される予定で、リスナー同士がチャットで感想を語り合うことも可能となる。参加には、CENTのStationheadアカウント「centofficial」のフォローが必要だ。 なお、この楽曲が収録されたしたMajor 1st Mini Album『らぶあるばむ』が、8月20日にリリースされる。これを記念したリリースイベントも全国6都市(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡)で開催され、2ショット撮影会や握手会といった特典会も予定されている。 CENT Digital Single「ラブシンドローム」 2025年7月2日(水)配信開始配信 https://cent-ccc.lnk.to/lovesyndrome*配信後から有効Words:CENTCHiHiRO CHiTTiii & 北澤ゆうほMusic:北澤ゆうほArrange:knoak & 北澤ゆうほ 【”♡スーパーラブタイム♡” on Stationhead】 2025年7月2日(水)20:00〜配信内容:「ラブシンドローム」リピートOA、CENT全曲OAアカウント:centofficial CENT Major 1st Mini Album『らぶあるばむ』 2025年8月20日(水)発売予約 https://cent-ccc.lnk.to/lovealbum_cd1.堂々らぶそんぐ2.ラブシンドローム3.ポーカーフェイス・カウボーイ4.Girlfriend5.Linda feat. 詩羽6.I’m fine7.百日草8.Tenugui galaxyyy!?!? Blu-ray初回限定盤A:CENT oneman live “CENTIMERTRE” at Zepp DiverCity初回限定盤B:CENTのここでロケさせてください〜伊勢の巻〜ファンクラブ盤:「らぶあるばむ」Behind The Scene 初回限定盤A(CD+Blu-ray)VIZL-2455 8,580円(税込)・初回限定盤Aジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2455.html 初回限定盤B(CD+Blu-ray)VIZL-2456 8,580円(税込)・初回限定盤Bジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2456.html 通常盤(CD)VICL-66080 3,080円(税込)・通常盤ジャケット・ビジュアルhttps://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66080.html 生産限定ファンクラブ盤(CD+Blu-ray)NZS-1008 8,580円(税込)・ファンクラブ盤ジャケット・ビジュアル・豪華12インチLPサイズ仕様 / LPジャケットカードhttps://victor-store.jp/item/102278 VICTOR ONLINE STORE限定バンドル初回限定盤A初回限定盤B、通常盤それぞれに「らぶらぶTシャツ」が付属した限定のスペシャルセット。※ファンクラブ盤(NZS-1008)はセット対象外となります。※Tシャツのサイズはフリーサイズ(Lサイズ相当)のみとなります。https://victor-store.jp/artist/43227 【チェーン店別オリジナル特典】下記チェーン店舗・オンラインストアにて、対象商品をご予約・ご購入いただいた方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。対象ショップ・オンラインストア / 特典内容・VICTOR ONLINE STORE:ホログラムトレカ・TOWER […]

