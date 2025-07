HAN-KUNが7月23日、レゲエアーティストとしてのアイデンティティを真っ直ぐに表現した“VOICE MAGICIAN”シリーズ第6弾にして、通算8枚目となるオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』をリリースする。同アルバム収録曲から第2弾先行シングル「夏のメロディー」が7月9日に配信されることが決定した。 「夏のメロディー」は、HAN-KUNの真骨頂とも言えるミディアムテンポの王道レゲエサウンドだ。夏の終わりの切なさや、忘れられない想いを描いたラブソング。寄せては返す波のように心に残るメロディーと、情景が浮かぶ歌詞が重なり合い、聴く人それぞれの切なく淡い“夏の記憶”を呼び起こす。 なお、「夏のメロディー」は7月7日のテレビ東京番組『プレミアMelodiX!』にて初パフォーマンスがオンエアされる予定だ。 アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』には「夏のメロディー」をはじめ、先行配信シングル「Burn It Up」ほか、これまでにリリースされてきた「Reggae Vibes feat. J-REXXX, APOLLO, 775 & Youth of Roots」「HEAD SHOT feat. SKY-HI」「君と、ハ、i・・・ feat. RYOJI」を含む全11曲が収録される。 HAN-KUNは、アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』を携えたワンマンライブを8月15日に東京・Zepp Shinjukuで開催する。また、アルバム発売を記念したミニライブと2Shot撮影会が7月26日に埼玉、7月27日に大阪、8月2日に愛知の3ヵ所で行われる予定だ。 ■第二弾先行デジタルシングル「夏のメロディー」2025年7月9日 配信開始予約リンク:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR■第一弾先行デジタルシングル「Burn It Up」2025年5月10日 配信開始配信リンク:https://umj.lnk.to/burnitupPR ■テレビ東京『プレミアMelodiX!』「夏のメロディー」初パフォーマンス出演 放送日:7月7日(月)26:50〜27:20放送局:テレビ東京https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/見逃し配信スケジュール:7/8(火)12:00〜7/15(火)11:59▼配信サイト・テレビ東京サイト:http://video.tv-tokyo.co.jp/ ・TVer:http://tver.jp/・ Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/ ※一部内容を除く ■8thオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』2025年7月23日(水)発売予約リンク:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR【通常盤(CD)】3,520円(税込) / […]

