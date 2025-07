矢井田 瞳が、デビュー25周年日にあたる7月12日(土)に約1年9ヶ月振りとなる新曲「嘘」を配信リリースすることを発表した。 前作「アイノロイ」ではサウンドプロデューサーにYaffleを迎え、テレビ朝日系木曜ドラマ『ゆりあ先生の赤い糸』主題歌として“愛と呪い”が混在した日々を逞しく生き抜くヒロイン像を描いたが、今作「嘘」では“美しい嘘”で別れてしまう二人が描かれており、アレンジャーJIN INOUEによるドラマティックかつ繊細なストリングアレンジで誰もが胸の奥に抱える想いを揺さぶる作品となった。 また、新曲「嘘」は本日7月1日(火)にデビュー前から親交の深いDJ中島ヒロト氏の番組、FM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』(14:00〜17:51)で初オンエアされる。 さらにリリース記念デジタルキャンペーンの開催も発表され、第一弾としてApple MusicのPre-Add、SpotifyのPre-Saveキャンペーンがスタートした。登録すると「25周年ロゴ・複製サイン入りデジタル壁紙」がプレゼントされる。 そして、新曲に先立ち、オフィシャルYouTubeで25年前の秘蔵ライブ映像が公開された。6月25日(水)にデビュー25周年を記念して、2001年から2005年にリリースされたDVD6作品が初のBlu-ray化。ファースト映像作品『The First Reflection』から、2000年10月の大阪・BIGCAT公演「I Like」ライブ映像が公開。今後も25年間のヒストリーを彩る映像の公開を予定している。 矢井田 瞳は記念日当日、7月12日(土)12時30分からオフィシャルInstagramで生配信を予定している。 ◆ ◆ ◆ ■矢井田 瞳 メッセージ■「嘘」について 色んな種類の嘘があると思いますが、この曲では「美しい嘘」に焦点をあてました。お互いの将来を思っての嘘。だけど少し、後ろめたさのある嘘。嘘があったからこその綺麗な別れ。そういう別れの方が、ずっと胸に残るものなのかな。アレンジャーのJINさんと初めてご一緒したのは、弾き語りツアーの際、入場SEを作っていただいた時です。細かいリクエストを網羅しつつ、期待以上に素敵なものに仕上げていただき、ぜひオリジナル曲でもご一緒したいと思いました。ドラマティックで繊細なストリングアレンジもじっくり聴いていただきたいです。 矢井田 瞳 ◆ ◆ ◆ デジタルシングル「嘘」 2025年7月12日(土)配信リリース作詞:矢井田 瞳 作曲:矢井田 瞳 編曲:JIN INOUE ■「嘘」リリース記念デジタルキャンペーンhttps://columbia.jp/artist-info/yaidahitomi/info/90941.html 第一弾▼Pre-add・Pre-saveキャンペーン/登録者全員に「25周年ロゴ・複製サイン入りデジタル壁紙」をプレゼント*対象期間:7月1日(火)〜7月11日(金)23:59 ■新曲「嘘」初オンエア情報FM802「THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS」オンエア日時:2025年7月1日(火)14:00〜17:51番組HP:https://funky802.com/masters/ リリース情報 矢井田 瞳デビュー25周年記念2001〜2005年発売DVD6作品を初Blu-ray化 ■Blu-ray『The First Reflection』2025年6月25日(水)リリースUPXY-6119 4,500円+税発売元:ユニバーサル ミュージック合同会社詳細はこちら:https://www.universal-music.co.jp/yaida-hitomi/ ライブ・イベント情報 <矢井田 瞳 25th Anniversary Live Tour『25』>2025年8月3日(日) 東京・ヒューリックホール OPEN 16:30 […]

The post 矢井田 瞳、デビュー25周年記念日に新曲「嘘」を配信リリース first appeared on BARKS.