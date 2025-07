凛として時雨が、全国ツアー<凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025>の開催を発表した。 本ツアーは、既にアナウンスされている12月27日・日本武道館単独公演をファイナルに据え、全国9都市を巡るもの。結成から23年、インディーズデビュー作『#4』のリリースから20周年を迎える今年、より鮮やかによりソリッドに進化を続ける凛として時雨のパフォーマンスをその目に焼き付けてほしい。 チケットは本日1日よりオフィシャル先行受付がスタート。また1日19時からは、凛として時雨のオフィシャルオンラインストア「Tornado Store」にて、日本武道館公演をプロモーションすることができる「Promotion is mine T-shirts #Tornado Budokan」「Promotion is mine Towel #Tornado Budokan」の販売もスタートする。 <凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025> 10/30(木) 北海道・札幌ペニーレーン24 Open 18:15 / Start 19:0011/3(月・祝) 東京・Zepp Haneda Open 17:00 / Start 18:0011/12(水) 愛知・Zepp Nagoya Open 18:15 / Start 19:0011/24(月・祝) 石川・金沢EIGHT HALL Open 17:15 / Start 18:0011/28(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside Open 18:15 / […]

