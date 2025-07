キタニタツヤが、「まなざしは光」を7月6日に配信することを発表した。あわせて配信ジャケットも公開となった。 新曲「まなざしは光」は、2025年7月5日24時30分から放送スタートのTVアニメ『薫る花は凛と咲く』のオープニングテーマ。先日、7月5日23時より放送のNHK「Venue101」にて「まなざしは光」をテレビ初披露することも解禁されていた。 週刊少年マガジン公式アプリ「マガジンポケット」にて連載中の、三香見サカによる『薫る花は凛と咲く』。優しく温かな物語は、少年漫画誌の中でも異彩を放ち、連載開始から話題沸騰。累計発行部数は500万部を突破している。また、現在公開されているPVでも「まなざしは光」楽曲の一部を聴くことができる。 ◾️新曲「まなざしは光」2025年7月6日(日)リリース配信:https://kitanitatsuya.lnk.to/DeK8YcHP ◆TVアニメ『薫る花は凛と咲く』2025年7月より各局にて放送開始! TOKYO MX 7月5日より 毎週土曜24:30〜とちぎテレビ 7月5日より 毎週土曜24:30〜群馬テレビ 7月5日より 毎週土曜24:30〜BS11 7月5日より 毎週土曜24:30〜MBS 7月5日より 毎週土曜27:08〜AT-X 7月7日より 毎週月曜23:30〜*AT-X リピート放送7月9日より 毎週水曜11:30〜、7月11日より 毎週金曜17:30〜 ○配信情報7月5日より毎週土曜25:00〜Netflixにて先行配信開始! ○作品概要原作:三香見サカ『薫る花は凛と咲く』(講談社「マガジンポケット」連載)監督:黒木美幸准監督:山口 智シリーズ構成:山崎莉乃シリーズ演出:都築 遥キャラクターデザイン・総作画監督:徳岡紘平サブキャラクターデザイン・衣装デザイン:梅下麻奈未ケーキデザイン:田村恭穂プロップデザイン:吉田優子美術監督:幸喜あすか美術設定:塩澤良憲色彩設計:横田明日香撮影監督:長瀬由起子3D監督:渡邉啓太(サブリメイション)編集:新居和弘音楽:原田萌喜音響監督:濱野高年音響制作:マジックカプセル制作:CloverWorks ◾️<キタニタツヤ One Man Hall Tour 2025> 2025年9月27日(土)千葉 松⼾・森のホール212025年10月3日(金)岡⼭ 倉敷市⺠会館2025年10月5日(日)奈良 なら100年会館2025年10月10日(金)兵庫 神⼾国際会館こくさいホール2025年10月12日(日)⾹川 ⾼松・レクザムホール2025年10月24日(金)愛知 名古屋・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館2025年11月2日(日)新潟 新潟テルサ2025年11月3日(月・祝)宮城 仙台サンプラザホール2025年11月9日(日)北海道 札幌⽂化芸術劇場 hitaru2025年11月13日(木)⼤阪 フェスティバルホール2025年11月21日(金)静岡 アクトシティ浜松2025年11月24日(月・祝)広島 上野学園ホール2025年11月29日(土)福岡 福岡市⺠ホール2025年11月30日(日)熊本 熊本県⽴劇場 演劇ホール2025年12月6日(土)⽯川 ⾦沢・本多の森 北電ホール2025年12月13日(土)東京 東京ガーデンシアター2025年12月14日(日)東京 東京ガーデンシアター 指定席:\8,000(税込)詳細:https://tatsuyakitani.com/

