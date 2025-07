BABYMONSTERが、新曲「HOT SAUCE」を本日18時にリリースする。 約8カ月ぶりのカムバックである上に「HOT SAUCE」という曲名だけ強烈な「サマーソング」が予告されていた本楽曲。ミニアルバムの先行公開曲「HOT SAUCE」は、1980年代のオールドスクールヒップホップをBABYMONSTERだけのスタイルで再解釈したダンス曲だという。 堂々として自信溢れるアティテュードを辛い食べ物に例えたウィットのある歌詞が印象的だ。 BABYMONSTER特有の溌剌とした魅力を音楽にそのまま盛り込んだ。シンセベースとブラスが軽快なエネルギーを吹き出し、リズミカルなビートを自由自在に行き来するメンバーたちのラッピングが曲のダイナミックさを極大化する。ここに適材適所に配置された清涼感あふれるボーカル、中毒性の強いリフレーンにも注目。 また、一度見たら真似したくなるパフォーマンスもポイントだという。辛さを愉快に表現したポイント振り付けが楽しい音楽と相まって、格別な没入感が得られるとのことだ。 ミュージックビデオの演出は、音楽とパフォーマンスに完全に集中できるようにし、カラフルなグラフィックデザインとダイナミックなカメラムービングで躍動感に注目して欲しい。ティージングの段階から話題を集めた80年代のヒップホップスタイリングを個性豊かに消化したBABYMONSTERのビジュアルは、映像全般に込められたレトロ感性とシナジーを発揮しているとのこと。 BABYMONSTERは今回の「HOT SAUCE」に続き、9月にさらに新曲を配信リリースし、10月のミニアルバム発売も控えている。これと共に、8月からは日本最大の音楽フェスティバル<サマーソニック>への出撃をはじめ、トロント、ローズメント、アトランタ、フォートワース、オークランド、シアトルに続く2回目の米州ツアーも開催する。

The post BABYMONSTER、今年の夏を彩る「HOT SAUCE」本日リリース first appeared on BARKS.