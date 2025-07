心を震わせる音楽と圧巻の花火演出！大阪芸術花火2025

2025年11月1日(土)に、大阪府泉佐野市・りんくう公園マーブルビーチにて、「大阪芸術花火2025」を開催します。

大阪芸術花火2025

日時 :2025年11月1日(土) 18:00〜花火打上げ予定

会場 :りんくう公園 マーブルビーチ

りんくうプレミアム・アウトレット

裏遊歩道 芝スペース

「大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1」

主催 :大阪芸術花火開催委員会

花火演出 :大阪芸術花火DreamProject

(日本各地のトップ花火師チームで組成)

花火コレオグラファー:大矢亮

入場者数 :約20,000人

<料金>

【超早割】

6/28(土)12:00〜8/31(日)23:00

マーブルビーチサイド:エキサイティングシート 定価10,000円 → 9,000円

ビーチイス席 7,000円 → 6,000円

通路イス席 8,000円 → 7,000円

階段BOX席(5名1組) 35,000円

カメラマンチケット 11,000円

アウトレットサイド:通路イス席 8,000円 → 7,000円

テーブル席(4名1組) 50,000円

ペアシート(2名1組) 18,000円

プライベートバンガロー 120,000円

車イスチケット(3名1組) 18,000円

【市民割】

6/28(土)12:00〜8/31(日)23:00 泉佐野市民・田尻町民割(先着)

マーブルビーチサイド:ビーチイス席 5,500円

2025年11月1日(土)に、大阪府泉佐野市・りんくう公園マーブルビーチにて、「大阪芸術花火2025」を開催。

このイベントは、日本最高峰の花火と音楽を1/30秒単位で完全にシンクロさせた新たなアートを創造する“芸術花火”シリーズの一つです。

遮るもののない大空と大阪湾が広がる開放的なロケーションに、水平線に沈む美しい夕陽、そして夜空を舞い眼前に広がる壮大な花火。

心を震わせる音楽と圧巻の花火演出で、観客の心をふるわす特別な夜を過ごせます。

イベントプロデュースを手がけるHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、2025年7月に世界最高峰の「モントリオール国際花火競技大会」に日本代表として出場。

「大阪芸術花火2025」は、世界に挑んだGREAT SKY ARTの凱旋公演でもあります。

世界が認めた演出技術と、日本全国から集結した“花火師ドリームチーム”による一級の“芸術玉”を携え、大阪の夜空に、そのすべてを注ぎ込みます。

胸がふるえるほど美しい夜。

音楽と花火が織り成す、圧倒的な芸術性。

心に刻まれる、2025年いちばんの夜が、ここに。

■喜怒哀楽のある映画のように展開する芸術花火

国内最高峰の花火師達による芸術玉を中心に組み合わせて構成され、音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされ、滞空時間、残存光を計算に入れ、1/30秒単位でコントロールされる花火は音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカルに合わせて約50分間ノンストップで演出されます。

会場のロケーション、地域性を取り入れた大胆な演出を得意とし、高度な技術によって従来の花火大会を芸術の域に押し上げたものです。

市民ボランティアが多数参加し、地域の方々が世代を超えて協力しあい、その土地の食、観光、宿泊なども連携し作り上げる持続可能な地域創生イベントです。

■大阪芸術花火でしか見られない豪華絢爛な海上花火

花火の内容はもちろん素晴らしいですが、大阪芸術花火はロケーションもまた格別です。

ビーチとして整備された会場は、障害物が一切無く、花火観覧に最高なロケーションです。

マーブルビーチから眺める夕日は、日本の夕陽百選に選ばれており、海に沈みゆく美しい夕日は、大自然を感じさせてくれます。

夕日が沈んだ後は、水平線から打ち上がる豪華絢爛な海上花火を存分に楽しめます!

客席からの望む、日本の夕日百選に選ばれた美しいサンセット

障害物が一切無く花火観覧に最高なロケーション

