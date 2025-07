コミーは、屋外T字路の安全確認をサポートするミラー「屋外用ハーフドーム」を開発し、2025年7月1日(火)より販売を開始します。

コミー「屋外用ハーフドーム」

品番/価格: HD50R/54,000円(税別)

HD70R/68,000円(税別)

販売開始日: 2025年7月1日

コミーは、屋外T字路の安全確認をサポートするミラー「屋外用ハーフドーム」を開発し、2025年7月1日(火)より販売を開始。

■「屋外用ハーフドーム」の特長

アクリル製ミラーで180°以上の広い視野を確保。

明るく鮮明な鏡面により、曲がり角の先の歩行者や自転車、フォークリフトなどの動きが瞬時に確認できます。

※本製品は一般的な道路鏡と比較すると映る像が小さいため、道路鏡としては使用出来ません。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 屋外T字路の安全確認をサポート!コミー「屋外用ハーフドーム」 appeared first on Dtimes.