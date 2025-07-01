¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¬¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤Þ¤Ç¡ÄÁ°¹ñÌ³ÁíÍý¤«¤é¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ²Î¼ê¡¢¶¯µ¤¤ÎÎ©¾ì
²Î¼ê¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤¬¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹Á°¹ñÌ³ÁíÍý¤«¤éÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¼«¿È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ê¾å¡Û·ÝÇ½¿Í¤ÎÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ÏÀ§¤«Èó¤«
¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤Ï6·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¬¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤â¤¼¤Òµ¯ÁÊ¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤ò»Ä¤·¡¢ÓÞ¾Ð¤ò¸ò¤¨¤¿È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¹°èÁÜººÂâ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿´¶¯¤¤¥ä¥ó¡¦¥Æ¥¸¥ç¥óÊÛ¸î»Î¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤ÊÁÜºº´±¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡Ä£¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥ê¥ë¤¢¤ë·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤Ï¡¢4·î¤ËMBC¥é¥¸¥ª¡Ø¥¯¥©¥ó¡¦¥¹¥ó¥Ô¥ç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤«¤éÂçÅýÎÎ¸¢¸ÂÂå¹Ô¡ÊÅö»þ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹Á°¹ñÌ³ÁíÍý¡Ë¤¬¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¹ñÌ±¤Ï¹ñ²ÈÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤·¤ÆµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢»ö¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆÃÄê¤Î¹â°Ì¸ø¿¦¼Ô¤Î»äÅª¹Ô°Ù¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤È²ò¼á¤µ¤ì¡¢ÏÀÁè¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥ó¡¦¥É¥¯¥¹Á°¹ñÌ³ÁíÍýÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬µõµ¶»ö¼Â¤ÎÎ®ÉÛ¤Ë¤è¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤Ï¡Ö»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬¹ðÈ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¹ñÌ±¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â°Ì¿¦¼Ô¤¬¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊóÄó¶¡¤òÈãÈ½Åª¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤À¤±¤À¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¥ª¡¦¥æ¥ó¥Ø¤Ï2006Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI Wish¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±¿±Ä¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç½°¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë