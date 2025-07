任天堂は自社製品がAmazon上で無許可で販売されているとして、アメリカのAmazon.comから自社製品を撤去したことがBloombergの報道により明らかになりました。Amazon.comでは売れ行き好調なNintendo Switch 2の正規販売がなくなることとなります。Amazon Lost Right to Sell Nintendo Switch 2 Amid Sales Dispute (AMZN) - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/amazon-lost-right-to-sell-nintendo-switch-2-amid-sales-disputeNintendo reportedly pulled products, including Switch 2, from Amazon U.S. because of alleged sales dispute - both companies deny claims | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/handheld-gaming/nintendo-reportedly-pulled-products-including-switch-2-from-amazon-u-s-because-of-alleged-sales-dispute-both-companies-deny-claimsNintendo Switch 2 Restock Update: Where Can You Find Consoles Now? | HotHardwarehttps://hothardware.com/news/nintendo-switch-2-restock-updateNintendo Pulls Products From Amazon US Site - Slashdothttps://games.slashdot.org/story/25/06/30/142217/nintendo-pulls-products-from-amazon-us-siteBloombergが事情に詳しい関係者から入手した情報によると、任天堂はサードパーティー販売業者がアメリカで任天堂の広告価格を下回る価格で任天堂製品を販売していることを問題視し、Amazon.comでの正規販売を停止しました。関係者によると、野心的な販売業者が東南アジアで任天堂製品を大量に購入し、アメリカに輸入して転売していたそうです。Amazonは任天堂に対して、製品に正規販売の品であることを保証するラベルを貼ることを提案しました。これにより、購入者に対して偽造品ではないことを保証し、商品の追跡が容易になるとAmazonは想像していた模様。しかし、この提案では不十分と考えた任天堂は、アメリカのAmazon.comでの自社製品の正規販売を取り止めることを決定したようです。ゲーム関連メディアの報道によると、2024年頃から任天堂製品のAmazon.comへの出品が減り始めた模様。「Sold by Amazon(日本の場合は『販売元 Amazon.co.jp』)」と表示されている製品は、通常、Amazonがブランドから直接仕入れた商品であることを示します。任天堂製品に「Sold by Amazon」と表示されている場合、これは任天堂の正規販売であるというわけ。記事作成時点でも一部の任天堂製品はAmazon.com上に残っているものの、これはAmazonのオンラインマーケットプレイスで商品を販売するサードパーティー販売業者によって出品されたものです。しかし、Bloombergの問い合わせに対して任天堂の広報担当者は「そのような事実はありません。小売業者との交渉や契約の詳細は開示しておりません」とだけ回答しており、詳細については言及しませんでした。一方、Amazonの広報担当者は「Bloombergが当社と任天堂の関係について行った報道は不正確です。Amazonは可能な限り幅広い品揃えで卓越したショッピング体験を提供するというコミットメントの一環として、任天堂製品をお客様に直接提供できることを嬉しく思います」と回答していますが、こちらも詳細は明らかにしていません。Nintendo Switch 2はウォルマートやTarget、Best Buy、Gamestopといったゲーム販売店で販売されていますが、Amazon.comでは記事作成時点では取り扱いがありません。ただし、カナダや日本、イギリスのAmazonではNintendo Switch 2が販売されています。また、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of Americaが公開している「正規販売店リスト」には、記事作成時点でAmazonの名前はありません。How To Buy Nintendo Switch 2 - Nintendo UShttps://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/how-to-buy/任天堂はアメリカのAmazon.comのマーケットプレイスにおけるサードパーティー販売業者の慣行を問題視していますが、これを問題視しているのは任天堂だけではありません。大手ブランドは長らくAmazonがサードパーティー販売業者の監視を強化し、偽造品を取り締まる必要があると主張し続けてきました。Appleは2018年にAmazonとiPhoneなどの販売契約を締結。その後、AmazonはAppleが製造したリファービッシュ品を許可を受けていないサードパーティー販売業者が販売することを禁止しました。AmazonがApple未認定の再販業者をマーケットプレイス上から締め出す、業者にとっては「最悪のシナリオ」か - GIGAZINEまた、世界最大手のスポーツ用品メーカーであるナイキが2019年以来6年ぶりにAmazonでの製品直販を再開しています。ナイキが6年ぶりにAmazonでの製品直販を再開、同時に値上げを実施も「エアフォース1」は対象外 - GIGAZINENintendo Switch 2は発売からわずか4日で350万台以上を販売し、記録的なスタートを切っています。任天堂は2026年3月までに1500万台のNintendo Switch 2を販売することを目指しています。Nintendo Switch 2向けゲームの開発者が「売上は最低予測を下回った」と主張、ただしサードパーティータイトルの売上比率は40%と初代Switchの2倍も好調 - GIGAZINE