片頭痛は血管が拡張することによって、脈打つようなズキズキした痛みが生じる頭痛であり、吐き気・おう吐・光過敏症・めまいといった症状を伴うこともあります。つらくて寝込んでしまい日常生活に支障が出ることもある片頭痛の日数を、2型糖尿病の治療薬であるリラグルチドが半減させたという研究結果が発表されました。Effectiveness and tolerability of liraglutide as add‐on treatment in patients with obesity and high‐frequency or chronic migraine: A prospective pilot study - Braca - Headache: The Journal of Head and Face Pain - Wiley Online Library

https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.14991Drug slashes migraine days by half in early trial - and it may work with completely 'new mechanism' | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/medicine-drugs/drug-slashes-migraine-days-by-half-in-early-trial-and-it-may-work-with-completely-new-mechanism片頭痛とよく似た症状を呈する病気として、頭蓋(ずがい)骨の内部に生じる圧力である頭蓋内圧が上昇してさまざまな症状を呈する特発性頭蓋内圧亢進症があります。特に、視神経の出口である乳頭が腫れる乳頭浮腫を伴わないタイプのものは、慢性的な片頭痛と臨床的に判別が付きにくいとのこと。これらの疾患の類似性は、頭蓋内圧と片頭痛との間に深い関連があり、頭蓋内圧のコントロールが片頭痛治療に有効な可能性を示唆しています。2025年6月に医学誌のHeadacheに掲載された論文で、イタリアのフェデリコ2世ナポリ大学の神経科学者であるシモーネ・ブラカ氏らの研究チームは、2型糖尿病の治療薬であるリラグルチドを片頭痛患者に投与した実験の結果を報告しました。リラグルチドは消化管ホルモンであるGLP-1の受容体に作用するGLP-1受容体作動薬であり、GLP-1受容体作動薬は頭蓋内圧を大幅に低下させることが示されています。実験では、肥満であり高頻度または慢性的な片頭痛を持つ患者31人に対し、最初の1週間は毎日0.6mg、その後の11週間は毎日1.2mgのリラグルチドを投与しました。これらの患者が実験の被験者に選ばれた理由は、他の片頭痛治療薬への反応が悪かったためだとのこと。実験の結果、患者の約半数が1カ月あたりの片頭痛の日数が半減したと報告し、平均の月間片頭痛日数は20日から9日へと大幅に少なくなりました。ブラカ氏は科学系メディアのLive Scienceに対し、これは「非常に大きな」効果だったと述べています。患者のうち7人は片頭痛の日数が75%も減少したほか、1人の患者はまったく片頭痛を経験しなくなり、全体として片頭痛が日常生活に及ぼす影響も大幅に減りました。重要な点は、患者たちの体重は研究期間中に減少しなかったという点で、これは片頭痛の改善が体重減少とは関連していないことを示唆しています。糖尿病治療薬で片頭痛を治療するというアイデアは革新的なものですが、結果は慎重に受け止めるべきという意見もあります。今回の研究には関与していないイギリス・バーミンガム大学の神経科学教授であるアレックス・シンクレア氏は、実験はあくまで小規模なグループを対象としたものであり、リラグルチドを服用しない対照群も含まれていないと指摘しています。シンクレア氏はLive Scienceに対し、「これは、片頭痛の薬を送達するメカニズムについて、非常に興味深いアイデアを与えてくれる本当に魅力的な研究です。しかし、まだ初期段階にあります」「頭痛の研究では、プラセボ効果が大きく現れるものです」と述べました。ブラカ氏も今回の研究には限界があるという指摘に同意しています。しかしその上で、「過去に行われた複数の治療の失敗と、観察された反応の大きさによって、有意なプラセボ効果が発生した可能性が低くなっています」と述べ、結果は有望だという見方を示しました。