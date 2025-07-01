櫻坂46「12th Single BACKS LIVE！！」生配信決定
【モデルプレス＝2025/07/01】7月10日に行われる櫻坂46のライブ「12th Single BACKS LIVE！！」が、映像配信サービス「Lemino（R）」にて生配信されることがわかった。
【写真】櫻坂46メンバー、コギャルに劇的変身
この度、櫻坂46の「12th Single BACKS LIVE！！」の生配信（PPV）が決定。また、7月13日にはリピート配信も。最新BACKSメンバーが、熱いパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
配信日時：7月10日（木）18時30分（開場：17時30分）
リピート配信：7月13日（日）19時30分（開場：18時30分）
販売期間：7月1日（火）12時〜7月13日（日）19時30分まで
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【写真】櫻坂46メンバー、コギャルに劇的変身
◆櫻坂46「12th Single BACKS LIVE！！」生配信決定
この度、櫻坂46の「12th Single BACKS LIVE！！」の生配信（PPV）が決定。また、7月13日にはリピート配信も。最新BACKSメンバーが、熱いパフォーマンスを披露する。（modelpress編集部）
◆櫻坂46「12th Single BACKS LIVE！！」配信概要
配信日時：7月10日（木）18時30分（開場：17時30分）
リピート配信：7月13日（日）19時30分（開場：18時30分）
販売期間：7月1日（火）12時〜7月13日（日）19時30分まで
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