Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡·ãÄË¤ÇÊâ¹Ôº¤Æñ¡ÖÀµºÂ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ÎÍî¸ì¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥ì¥¢¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë¤è¤ë·ãÄË¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¶È¤ÎÍî¸ì¤ò¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤ÏÀè·î£²£°Æü¡¢£Ø¤Ç¹ø¤È±¦ÂÀ¤â¤â¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢Êâ¹Ô¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£²£¸Æü¤Ë¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤ÏºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö»Ã¤¯¤Ï¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÍî¸ì¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜ¶È¤ÎÍî¸ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾É¾õ¤Ïº£¤Ç¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï£²£¹Æü¡¢¡Öº£Æü¤ÏÀçÂæ¤ÇÆÈ±é²ñ¡£¤ä¤Ï¤êÄ«·ãÄË¡£¾ó¤ÇÇç¤¦¤è¤¦¤ËÀçÂæ¤Ø¡£¼áÂæ¤ò»È¤Ã¤Æ°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î£²»þ´Ö¡×¤È¡¢¥¤¥¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î¹âºÂ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯£³£°Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µª°Ë¹ñ²°¥µ¥¶¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡Ö»Ö¤é¤¯£´£°¼þÇ¯µÇ°Íî¸ì²ñ¡¡Âè£¸ÃÆ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤Î°ÙÀµºÂ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ÎÍî¸ì¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥ì¥¢¡£»Ö¤é¤¯¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È³«±éÁ°¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£