「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025」に協賛！近鉄エクスプレス

近鉄エクスプレスは、2025年7月30日に日産スタジアムで開催される「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」に協賛します。

この大会では、Jリーグ創設当初からの「オリジナル10」クラブの一員である横浜F・マリノスと、世界最高峰イングランド・プレミアリーグの強豪リヴァプールFCによる国際試合が実現します。

Jリーグのフットボール水準を向上させるべく、Jクラブが世界トップレベルの強豪と継続的に対戦する本大会は、世界に向けて踏み出す姿勢を体現しており、同社の価値観とも深く共鳴するものです。

このチャレンジ精神に深く共感し、協賛を決定しました。

