ガールズグループ・Girls2が28日、東京・東京ガーデンシアターにて『Girls2 LIVE TOUR 2025 -ガルガルエイト- 6th Anniversary Party』を開催した。3月から始まった全国ツアーのファイナルとなる同公演には、約5000人のファンが集結。結成6周年を祝うスペシャルな一夜となった。ライブは「Are you Ready!?」の掛け声とともに「BFF」でスタート。ゴールドの光をまとったメンバーが登場すると、会場は大歓声に包まれた。「Magic」「Chu-Lu-Chu-Chu」では、キュートさとクールさを併せ持つパフォーマンスで魅了。「Swipe Up」「#キズナプラス」「Countdown」など、ポジティブなメッセージと緻密なダンスが続き、会場の一体感はさらに高まった。

中盤には8人それぞれの個性を活かしたダンストラックや、白いドアを使った「CLICK」、扇子を使った「Bye-Bye-Bye」などの演出も披露。「80's Lover」は、小田柚葉と山口綺羅のボイスパーカッションからスタートした。DJパートではDJ MOMO(隅谷百花)とDJ TOA(原田都愛)に加え、サプライズでDJ Hello Kittyが登場。「HERE WE GO」「GIVE ME LOVE」をともにパフォーマンスし、フロアはダンスモードに突入した。続く「スキップ!」「Flutter」では感情豊かな歌唱が光り、小田と隅谷が手を取り合って歌う場面には観客の涙を誘った。本編後半は「C'mon Neo Zipang!!!」「銀河鉄道999」「チュワパネ!」「I wanna 宣言」と畳み掛ける展開で会場を沸かせて締めくくられたが、メンバーが「絶対に帰らないでね〜!」と呼びかけると、アンコールではゴリエが登場。Girls2と同じピンクのジャージ姿で新曲「▼桃色片想い▼ feat. Gorie(※▼=白ハート)」を初披露した。「ゴリエの年齢でさ、ガルガルとコラボってありえないじゃない!? メンバーから見たら祖母よ!?」「この衣装、ゴリエだけ腹が乗ってるの!」と絶叫し、会場を爆笑と歓声で包んだ。続けて「PECORI NIGHT」も披露し、キッズダンサーとともに盛り上げた。その後、小川桜花が「この曲は体力的に1回しか踊れないんです!倒れても無視してね!」と前置きしたうえで、新曲「LET ME DANCE」を初披露。ビートに乗った強烈なダンスパフォーマンスで観客を圧倒した。さらに、ドラマ『世界で一番早い春』のオープニング主題歌「さくら、届け」も披露され、豊かな表現力が会場を包んだ。なお、この3曲を含む新作EPが9月24日に発売されることも発表され、大きな歓声が上がった。その後はメドレー形式で客席に降りてファンと交流し、客席内ステージでより近くからパフォーマンス。「ダイジョウブ」では歌詞のとおり、観客の背中をそっと押すような温かな時間が流れた。終盤の挨拶では、メンバーそれぞれが6年間を支えたファンとスタッフへの感謝を語り、増田來亜が「これからもGirls2のことを好きでいてくれたらうれしいです!」と呼びかけると、山口綺羅は「これからもみなさんの人生を色づけられる存在でいたいと思います」とメッセージ。菱田未渚美は「ツアーを通して、Girls2が最高で最強だなと思えました」と語り、鶴屋美咲は「7年目も私たちらしく、ビックリしていただけるような挑戦をしていきたい」と続けた。最後は「LETTERS」を6年分の感謝を込めてていねいに歌い上げ、スペシャルライブは幕を閉じた。