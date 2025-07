【PowerA × 星のカービィ:ゲーミングデバイス】 7月4日より順次発売予定 価格 エンハンスド・ワイヤレスコントローラー:7,900円 有線ヘッドセット:5,500円

PowerAは、「星のカービィ」とコラボレーションしたゲーミングデバイス2製品を7月4日より順次発売する。

今回ラインナップされるのはカービィたちがデザインされた「エンハンスド・ワイヤレスコントローラー」と「有線ヘッドセット」の2製品。どちらもNintendo Switchにて使用でき、コントローラーにはカービィとプププランドの仲間たちが描かれているほか、ヘッドセットはカービィの“ほおばり”と“すいこみ”をイメージしたデザインとなっている。

「星のカービィ」コラボのゲーミングデバイスは本日7月1日より予約受付を開始。「有線ヘッドセット」は7月4日、「エンハンスド・ワイヤレスコントローラー」は8月8日に発売予定となっている。

エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ プププ大集合!

8月8日 発売予定

価格:7,900円

有線ヘッドセット for Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

7月4日 発売予定

価格:5,500円

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

