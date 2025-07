コンディションに合わせた空気圧に設定することも可能！NCD「CYCPLUS（サイクプラス） AS2」

NCDは、自転車の小型電動空気入れ「CYCPLUS(サイクプラス) AS2」シリーズの希望小売価格を、2025年7月1日より求めやすい価格に改定します。

NCD「CYCPLUS(サイクプラス) AS2」

「CYCPLUS AS2」シリーズは、2022年の販売開始以来、小型・軽量で持ち運びやすい特徴から多くのサイクリストに支持されています。

販売数量の増加に伴い、仕入れにおけるスケールメリットが生まれたことから、今値下げを実施。

【小型電動空気入れASシリーズ:2023 Eurobike Winner Award 受賞製品】

製品紹介記事:https://lovecyclist.me/cycplus-as2-review/

<製品特徴>

【AS2:小型、軽量モデル】

・改定価格:11,000円(税込)

・サイズ:46.5mm×28mm×65mm

・重さ:97g

・最大空気圧:6.9bar

・充填スピード:180秒

・充填回数目安:約5.5bar×2回

・充電ポート:Type-C

【AS2 PRO:空気圧設定可能2024モデル】

・改定価格:15,950円(税込)

・サイズ:49mm×28mm×70mm

・重さ:120g

・最大空気圧:8.3bar

・充填スピード:120秒

・充填回数目安:約7.6bar×2回

・充電ポート:Type-C

【AS2 PRO MAX:空気圧設定可能、大容量2024モデル】

・改定価格:18,150円(税込)

・サイズ:60mm×32mm×81mm

・重さ:205g

・最大空気圧:8.3bar

・充填スピード:75秒

・充填回数目安:約8.3bar×4回

・充電ポート:Type-C

「CYCPLUS AS2」は、従来の携帯空気入れ、CO2ボンベの代替品として、出先でのパンクなどの緊急時に利用されてきましたが、短時間で十分な空気圧を充填できないという課題がありました。

2024年モデルの「AS2 PRO」と「AS2 PRO MAX」は、充填できる空気圧も8.3barとパワーアップし、充填時間も短縮したことにより日常の空気入れとしても利用しやすくなりました。

ユーザーがお持ちのバイクやロード、オフロード、ロングライドなどの利用シーンに応じて、各機種を選択できるラインナップになっています。

また、「AS2 PRO」と「AS2 PRO MAX」は液晶画面が付いており、コンディションに合わせた空気圧に設定することも可能です。

