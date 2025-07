WEBサイトからは伝わらない学校のリアルを体験！キッズ・コーポレーション「マナビュー」

キッズ・コーポレーションは、進学を目指す高校生に向けたオープンキャンパスポータルサイト「マナビュー」を2025年6月に開設しました。

「マナビュー」は、全国の大学・短期大学・専門学校等が開催するオープンキャンパスや体験入学、学校説明会などのイベント情報をテーマやキーワード、地域、日程、分野などの条件から、自分にぴったりの学校イベントを簡単に探して申し込むことができます。

高校生が自分の興味のある分野や「教育と社会に関わりたい」などのテーマやエリアで絞り込めばそのテーマや地域に沿ったイベントがリスト表示されます。

申し込んだイベントはマイページで管理でき、LINEアカウントと連携すればお知らせ通知がLINEに届くようになります。

【2025年夏の豪華キャンペーンを実施中】

マナビューのサービス開始を記念して、以下の3つの特典キャンペーンを実施しています。

<QUOカードキャンペーン1>

対象イベントに参加でもれなく3,000円分プレゼント!

マナビューから3,000円プレゼント対象のイベントに申込・参加すると、もれなくQUOカード3,000円分をプレゼント。

<QUOカードキャンペーン2>

参加したイベントの口コミ投稿でさらに500円分プレゼント!

イベント後に投稿した口コミが採用されると、QUOカード500円分を進呈します。

<7月・8月限定キャンペーン>

各月30名合計60名にで1万円分のQUOカードが当たるビッグチャンス!

※申込はマナビュー経由、かつ参加確認が必要です。

高校生の未来のための第一歩を、もっと手軽に、もっとワクワクしながら踏み出してほしい。

マナビューは、日本国内の学校のパンフレットやWEBサイトからは伝わらない学校のリアルを体験できる学校体験情報ポータルサイトです。

