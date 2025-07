バイク専用360°撮影AIプラットフォーム！AGENCIA「360°Bike(R)」

AGENCIAは、業界初のバイク専用360°撮影AIプラットフォーム「360°Bike(R)」が、東海エリア最大級のHarley-Davidson正規販売店であるチャンピオン76に正式導入されたことを発表しました。

AGENCIAは、業界初のバイク専用360°撮影AIプラットフォーム「360°Bike(R)」が、東海エリア最大級のHarley-Davidson正規販売店であるチャンピオン76に正式導入されたことを発表。

この導入により、チャンピオン76ではWeb経由での問い合わせ件数30%増加を目指すとともに、「見て・聞いて・感じる」体験型バイク販売の実現を図ります。

【なぜ今、バイク業界に360°技術が必要なのか】

バイク市場の課題を数字で見る:

国内バイク販売店の多くが「遠方顧客への訴求力不足」を感じており(同社ヒアリングより)、オンラインでの情報提供の重要性が増しています。

コロナ禍以降、ユーザーの来店前の情報収集時間は平均2.3倍に(自社顧客アンケートに基づく推定)。

特に「エンジン音」「フォルム」「質感」など、静止画では伝わらない要素への評価が高く、360°コンテンツの活用が導入企業の差別化ポイントになりつつあります。

【360°Car(R)で実証された導入効果─ Bike業界にも波及】

同社が自動車販売業界向けに提供する「360°Car(R)」では、導入企業にて初月から以下の成果が報告されています:

お問い合わせ率 :最大129%UP

詳細ページ閲覧数:13%増加

成約率 :13.0%(115台中15台成約)

新規顧客比率 :67%(成約者のうち)

他店舗販売率 :66.7% → 広域顧客への訴求力向上

平均販売サイクル:13.9日(従来比で大幅短縮)

この実績を受け、「以下の効果を見込んで360°Bike(R)が開発されました」

【「その場にいるような体験」をスマホ1台で。

360°Bike(R)の革新機能】

「360°Bike(R)」は、スマートフォンを使って誰でも短時間でプロ品質の撮影ができる革新的システムです。

<主な機能一覧>

3分間撮影 :スマートフォンでバイクの周りを1周するだけ

AI自動補正 :手ぶれ・照明ムラを瞬時に最適化

エンジン音収録:実際のエンジン音を360°ビューに反映

PR動画自動生成:撮影データから販促動画を1クリック作成

SNS最適化 :TikTokやInstagram、YouTubeに最適化された形式で自動出力

「わずか3分で。スタッフからも『これなら続けられる』と好評です」

― 株式会社チャンピオン76 営業本部長 東 和彦氏

360°Bike(R)

