【トミカプレミアムunlimited 11 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART2)】 8月16日 発売 価格:1,320円

タカラトミーは、トミカ「トミカプレミアムunlimited 11 バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン(PART2)」を8月16日に発売する。同社ECサイトにて予約受付中で、価格は1,320円。

本商品は、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」に登場するデロリアンを、映画やドラマ、コミックなどに登場する車を再現する同社の「トミカプレミアムunlimited」シリーズより再現したもの。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」で追加された空を飛ぶ機能を使った状態が表現されており、タイヤが90度横を向いている様が再現されている。

(C) TOMY

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.