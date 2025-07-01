°¤Éô»í¡¢¥×¡¼¥ë¤Çà¥à¥¥à¥á»Ñ¤ò¸ø³«¡¢½ÀÆ»Ãç´Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¶ÚÆù¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÏÓ¤¬Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×
½÷»Ò½ÀÆ»¤Î°¤Éô»íÁª¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½ÀÆ»Ãç´Ö¤È¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò63kgµé£·°Ì¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¶âÃÎ½¨Áª¼ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤É¤Á¤é¤â¶ÚÆù¥à¥¥à¥¡×¡Ö¶ÚÆù¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥×¡¼¥ë¤Ç¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤¿°¤Éô»íÁª¼ê
£¶·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢52kgµé¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¤ÉôÁª¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£°¤ÉôÁª¼ê¤È¶âÁª¼ê¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î½ÈÀî¹â¹»»þÂå¡¢Æ±¤¸½ÀÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤Ç¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢å«¤Î¶¯¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ì±Â²°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¿¥¤¥Ý¡¼¥º¡×¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É2Ëç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ÈÏÓ¤Î¶ÚÆù¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÏÓ¤¬Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¿åÃå»Ñ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£