£¶·î£²£¸Æü¤Î¿À¸ÍÀïÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë£Ê£±Ê¡²¬¡¦±ÊÀÐ¡Êº¸Ã¼¡Ë¤é

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»²±¡Áª¤Î¸ø¼¨¤¬3Æü¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¡ÖÁíÁªµó¡×¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¡ÖÂè13²ó¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÅêÉ¼¤ò12Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÁª¼ê¤Î¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢³ÆÁª¼ê¤¬ÆÀÉ¼¾å°Ì7¿Í¤Î¡Ö¿À7¡×Æþ¤ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ãæ¤Ç¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ÃÆþ5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëGK±ÊÀÐÂó³¤¡Ê29¡Ë¤À¡£2023Ç¯¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×½éÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Ê¡²¬Âç½Ð¿È¤Î­à¼é¸î¿À­á¤À¤¬¡¢ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â·÷³°¡£º£Ç¯1·î¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÁá¤¯¤â¡Ö¿À7Æþ¤ê¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡6·î28Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¿À¸ÍÀïÁ°¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡ËÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹­¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤â¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç5Ç¯¼þ´ü¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢5Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐº£Ç¯¤ÏÆþ¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤«¤Ä¤Æ5Ç¯¤ª¤­¤ËJ1¤Ø¾º³Ê¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ç¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¡Ö5Ç¯¼þ´ü¡×¤Ë¤«¤±¤ÆPR¡£º£µ¨J1¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¤äÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿ÈGK¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ËÈ¼¤¦¿Íµ¤¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£

¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÆ±¤¸GK¤Î¿û¾Â°ì¹¸¡Ê23¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÏÃÂê¤Ë¤·¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¤ÎFWÁ°ÅÄ°ìæÆ¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥ó¹¥¤­¤ÊÊý¤ÏËÍ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎDF¶âÊ¸¸­¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë°ìæÆ¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÅêÉ¼Êý¼°¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÆÁª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤«°úÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Êhttps://www.avispa.co.jp/news/post¡Ý78751¡Ë¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¢¡ÎòÂå¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁíÁªµó¡Ö¿À7¡×
¡ÚÂè1²ó¡Ê2013Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢ºäÅÄÂçÊå­£Äé½ÓÊå­¤¶â¿¹·ò»Ö­¥µíÇ·ÉÍÂó­¦ÀÐÄÅÂç²ð­§²¬ÅÄÎ´
¡ÚÂè2²ó¡Ê2014Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢ºäÅÄÂçÊå­£¶â¿¹·ò»Ö­¤Äé½ÓÊå­¥ÀÐÄÅÂç²ð­¦¥¤¥°¥¡¥ó¥½¥ó­§¼ò°æÀëÊ¡
¡ÚÂè3²ó¡Ê2015Ç¯¡Ë¡Û
­¡¶â¿¹·ò»Ö­¢¾ë¸å¼÷­£Äé½ÓÊå­¤Ãæ¸¶µ®Ç·­¥µµÀîÎÊ»Ë­¦ºäÅÄÂçÊå­§ÎëÌÚÆ×
¡ÚÂè4²ó¡Ê2016Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢Ë®ËÜµ¹Íµ­£¶â¿¹·ò»Ö­¤µµÀîÎÊ»Ë­¥¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó­¦ºäÅÄÂçÊå­§Äé½ÓÊå
¡ÚÂè5²ó¡Ê2017Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢´ä²¼·ÉÊå­£¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó­¤ÀÐÄÅÂç²ð­¥ºäÅÄÂçÊå­¦ÉÚ°Â·òÍÎ­§µµÀîÎÊ»Ë
¡ÚÂè6²ó¡Ê2018Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢¥É¥¥¥É¥¥­£´ä²¼·ÉÊå­¤¶ðÌîÍ§°ì­¥ÎëÌÚÆ×­¦ÎØ¸ÐÄ¾¼ù­§¾¾ÅÄÎÏ
¡ÚÂè7²ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡Û
­¡¥»¥é¥ó¥Æ¥¹­¢¾ë¸å¼÷­£ÀÐ¸¶¹­¶µ­¤¾¾ÅÄÎÏ­¥ÀÐÄÅÂç²ð­¦¿¹ËÜµ®¹¬­§ÎØ¸ÐÄ¾¼ù
¡ÚÂè8²ó¡Ê2020Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢¾åÅçÂóÌ¦­£¥»¥é¥ó¥Æ¥¹­¤Áý»³Ä«ÍÛ­¥ÎØ¸ÐÄ¾¼ù­¦¥¨¥ß¥ë¥µ¥í¥â¥ó¥½¥ó­§½Å×¢ÂîÌé
¡ÚÂè9²ó¡Ê2021Ç¯¡Ë¡Û
­¡¾ë¸å¼÷­¢ÆàÎÉÎµ¼ù­£»³´ßÍµÌé­¤¥¨¥ß¥ë¥µ¥í¥â¥ó¥½¥ó­¥»ÖÃÎ¹§ÌÀ­¦Á°´²Ç·­§¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹
¡ÚÂè10²ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¡Û
­¡»³´ßÍ´Ìé­¢¾ë¸å¼÷­£Á°´²Ç·­¤¶â¿¹·ò»Ö­¥¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹­¦ËÌÅçÍ´Æó­§ÆàÎÉÎµ¼ù
¡ÚÂè11²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¡Û
­¡»³´ßÍ´Ìé­¢º´Æ£Î¿²æ­£º°ÌîÏÂÌé­¤¾ë¸å¼÷­¥ÄáÌîÎç¼ù­¦°æ¼ê¸ýÍÛ²ð­§¶â¿¹·ò»Ö
¡ÚÂè12²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¡Û
­¡º°ÌîÏÂÌé­¢´äºêÍª¿Í­£º´Æ£Î¿²æ­¤¾¾²¬Âçµ¯­¥¥·¥ã¥Ï¥Ö¥¶¥Ø¥Ç¥£­¦¾ë¸å¼÷­§Á°´²Ç·