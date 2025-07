接続性強化に向け包括的連携を開始！MCデジタル・リアルティ／BIGLOBE

MCデジタル・リアルティと、BIGLOBEは、両者間の包括的連携を開始。

MCデジタル・リアルティ/BIGLOBE

MCデジタル・リアルティと、BIGLOBEは、両者間の包括的連携を開始しました。

今回の連携により、MCデジタル・リアルティのお客様は、NRTキャンパス(千葉県 印西市)とKIXキャンパス(大阪府 茨木市・箕面市)で、BIGLOBEのIPトランジットサービスをシームレスにお使いいただくことが可能になります。

AIサービスが生活に浸透し、企業間の開発競争が激化する中、サービスを迅速に開発し、広範囲に展開することがビジネスにおける鍵となっています。

MCデジタル・リアルティとBIGLOBEは、AI対応のデータセンターと国内外の主要なIXおよび大手コンテンツプロバイダ、モバイルキャリアに直接接続を行っているISP(インターネットサービスプロバイダ)ネットワークによって、ビジネスを支援します。

BIGLOBEは、通信事業35年以上の実績を持つISPであり、多数の個人会員、法人のお客様に向け、幅広い通信サービスを提供しています。

BIGLOBEのサービスをお使いいただくことで、MCデジタル・リアルティのお客様は、BIGLOBEが保有する国内有数のバックボーンネットワークおよびBIGLOBEサービスの個人会員、法人顧客基盤を生かし、AIを活用したコンシューマー向けアプリや、コンテンツ、Eコマース、各種SaaS等のサービスを迅速かつ広範囲に、利便性高く展開することが可能になります。

MCデジタル・リアルティのデータセンターは、デジタル・リアルティのグローバルなデータセンタープラットフォーム「PlatformDIGITAL(R)」を通じ、世界6大陸25カ国以上/50都市以上/300カ所以上のデジタル・リアルティのデータセンター拠点や、1,500以上のエンタープライズ企業、1,300以上のネットワークサービスプロバイダー、1,100を超えるクラウド・ITプロバイダーを含む5,000以上の利用者から成る、充実したデータコミュニティへのアクセスを提供します。

