最大38％OFF！ビービーシー「感謝還元キャンペーン」

ビービーシーは、創立50周年を記念し、土地家屋調査士向け業務支援システムを特別価格で提供する感謝還元キャンペーンを、2025年8月29日までの期間限定で実施。

■キャンペーン概要

(1) 土地家屋調査士向け同社製品「2in1 Win」シリーズを新規に導入される方

● 表示登記申請システム

● CADシステム(表示登記申請システムオプション)

● 請求・入金システム

新規導入_キャンペーン価格

※定額プランは対象外となります。

またIT導入補助金等、各種補助金との併用はできません。

※5年リース契約をご希望の方はお問い合わせください。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

(2) 既に同社製品「2in1 Win」シリーズを利用で、ライセンス追加される方

● 表示登記申請システム

● 請求・入金システム

ライセンス追加_キャンペーン価格

※「オプション追加のみ」の契約は対象外となります。

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

