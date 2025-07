強粘着と再剥離性を両立！テサテープ「tesa(R) 88648」

テサテープは、多用途対応の両面粘着テープ「tesa(R) 88648」を発売します。

テサテープは、多用途対応の両面粘着テープ「tesa(R) 88648」を発売。

この製品は、強力な粘着性能と再剥離性を兼ね備え、家電・OA機器の内部部品固定からフォーム材の貼り合わせまで幅広く対応します。

再利用・リサイクルが求められる製造現場での作業効率と品質管理の向上に貢献します。

■「強粘着×再剥離」を両立し、リサイクル対応と作業性を実現

近年、製品の分解・再組立・リサイクルのしやすさは、持続可能なものづくりの重要な要素となっています。

これまで、「再剥離できるテープは粘着力が弱い」「粘着力が強いと糊が残る」などの課題がありました。

tesa(R) 88648はこうした業界の声に応え、さまざまな被着体への高い粘着性能と再剥離性を両立しました。

製造現場における作業効率や工程の柔軟性を高めると同時に、再利用・リサイクルを前提とした製品設計にも貢献します。

■特長

・優れた粘着力とせん断強さを有する

・さまざまな被着体から再剥離可能

・柔軟かつ破れにくい不織布基材で作業性アップ

・高温・低温下でも安定した接着力を発揮

・打ち抜き加工に適した防湿性の高いライナー付き

■用途例

・家電・OA機器の内部部品固定

・シール材の固定

・ディスプレイの固定

・フォーム材の貼り合わせ

■製品詳細ページ: https://www.tesa.com/ja-jp/industry/88648.html

【tesaについて】

