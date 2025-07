悪徳業者の被害に遭わないための対策を解説！水道修理のセーフリー「優良水道修理業者の選び方」

「水道修理のセーフリー」は、水道修理を依頼する際に、「優良な水道修理業者」をどのように選んだら良いのか、優良業者特徴を調査し、同社サイトに2025年6月26日(木)に公開しました。

水道修理のセーフリー「優良水道修理業者の選び方」

業者の良し悪しを見極め、悪徳業者の被害に遭わないための対策を解説します。

■信頼できる水道修理業者の特徴

- 具体的な料金を掲載している

- スタッフや代表者が顔出ししている

- 電話対応が良い

- しっかり挨拶してくれる

- 見積もりの説明が丁寧

- 対応スピードが早い

金額表記をあいまいにして、あとから高額な追加料金を請求する悪徳業者が存在します。

あらかじめ明確な料金がわかっていたらぼったくられる心配もありません。

悪徳なぼったくり業者のサイトには、以下のような例があります。

- 基本料金を掲載していかない

- 基本料金190円、などありえない低価格が表示されている

- それ以外の具体的な料金は一切書いていない

上記のような、不明瞭な業者は避けるべきです。

実際に現場を見てもらった後、見積もり書の項目にあわせて、部品一つをとっても、その使用用途や必要な理由などを、わかりやすく説明してくれる業者は、信頼度が高いです。

わかりにくい専門用語で、口頭でのみ伝える、明確な見積もりを作成しない業者は、警戒してください。

■口コミから見る優良業者の事例

優良業者の対応事例として、「クラシアン」と「東京ガス」の2社のケースを取り上げます。

各作業に対する料金の詳細を明示しており、作業に関しても丁寧に説明されており、優良業者の判断材料として役立てることができます。

<排水栓の修理事例>

クラシアン 見積もり書/作業後

