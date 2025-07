Crystal Kayが8月、自身のルーツでもあるアメリカにて、初の全米ツアー<CK25 THE TOUR>を開催することが決定した。 同ツアーは8月19日のワシントンD.C.公演を皮切りに、カナダのトロントを含む全6ヵ所6公演の規模で開催予定だ。過去にアメリカでの活動を目指してNYやLAに滞在するなど関係性を築いてきたCrystal Kayが、自ら現地スタッフと現地ミュージシャンを集め、“日米韓の架け橋”を目標に実施される。 チケットの販売開始予定はアメリカ時間7月3日から。以下にCrystal Kayのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「今回、“CKニーゴー”25周年のタイミングで初めての全米ツアーを周れることが本当に嬉しくて仕方ありません。めちゃくちゃ楽しみですし、今回初めて行く都市にツアーで行けるのもめちゃくちゃ嬉しいですし、とにかくアメリカにいるファンの皆さんにこうして初めて自分のツアーという形で会えるのも、すごく嬉しいです。ずっとずっと、インターネット越しでサポートしてきてくれた皆んなにやっと生歌を届けられるので、精一杯25年分のありがとうを込めてパフォーマンスして来たいと思います。頑張ります!!」──Crystal Kay ◆ ◆ ◆ ■初の全米ツアー<CK25 THE TOUR>8月19日 WASHINGTON D.C.8月21日 NEW YORK8月24日 TORONTO8月26日 CHICAGO8月28日 LOS ANGELES8月30日 DALLAS▼チケット販売開始予定:7月3日〜 ※アメリカ時間https://www.wearekonnectd.com/ckay25thetour ■<ベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversary』>2025年6月25日(水)発売配信・購入サイト:https://crystalkay.lnk.to/alltimebestPR【初回限定盤(2CD+Blu-ray+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69353 6,900円(税込)【初回限定盤(2CD+DVD+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)】TYCT-69354 6,900円(税込)【通常盤(2CD)】TYCT-60248/9 3,900円(税込)※CD収録曲は初回限定盤/通常盤共通 ▼2CD:全32曲収録01 Eternal Memories02 レッツすいかどろぼう03 LOST CHILD [ORIGINAL VERSION] / 藤原 ヒロシ+大沢 伸一 feat.クリスタル・ケイ04 Ex-Boyfriend05 月のない夜 道のない場所 (Re-recording)06 think of U07 hard to say (MSG Version)08 Boyfriend -part II- (Re-recording)09 […]

