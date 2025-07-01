±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Ä¹Ç¯½êÂ°¤Î»öÌ³½êÂà½ê¡Ö¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¡×¤Ø°ÜÀÒ¡¡ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò¡¢Íõ¸¶¤³¤È¤ß¤â
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸×¾óÍª¿ÎÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¤¬1Æü¤è¤ê¡¢»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¡×¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û10Ç¯°Ê¾å½êÂ°¡ª»öÌ³½êÂà½ê¤·¤¿±ÝÌÚ½ßÌï
¡¡¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°Ê²¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÎáÏÂ7Ç¯7·î1Æü¤è¤ê²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¦ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò¡¦Íõ¸¶¤³¤È¤ß¡¡º£¸å¤È¤â°ìÁØ¤Î¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡±ÝÌÚ¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥â¥ó¥¡¼¤òÂà½ê¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë3¿Í¤ÏÁ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥â¥ó¥¡¼¡×¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥â¥ó¥¡¼¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ ²¼µ¤Î¼Ô¤¬ÎáÏÂ7Ç¯6·î30ÆüÉÕ¤±¤ÇÊÀ¼Ò¤Î½êÂ°¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£±ÝÌÚ½ßÌï¡¡ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò¡¡Íõ¸¶¤³¤È¤ß¡¡ºßÀÒÃæ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÆ±ÍÍ¤Î¤´°¦¸Ü¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Î¬µ·¤Ê¤¬¤é½ñÃæ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¤´Ï¢Íí¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à£Î£Ô¡Ù¥è¥Ê¡¦¥Ð¥·¥å¥¿Ìò¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡ÙÀÖ·ìµåÌò¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¦¥Õ¡¼¥´Ìò¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¿áÂØ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û10Ç¯°Ê¾å½êÂ°¡ª»öÌ³½êÂà½ê¤·¤¿±ÝÌÚ½ßÌï
¡¡¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°Ê²¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÎáÏÂ7Ç¯7·î1Æü¤è¤ê²ÃÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¡¦ÀÄÌÚÎÜÍþ»Ò¡¦Íõ¸¶¤³¤È¤ß¡¡º£¸å¤È¤â°ìÁØ¤Î¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡±ÝÌÚ¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥â¥ó¥¡¼¤òÂà½ê¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¡¼¥Ù¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤È¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à£Î£Ô¡Ù¥è¥Ê¡¦¥Ð¥·¥å¥¿Ìò¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦BLACK¡ÙÀÖ·ìµåÌò¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¦¥Õ¡¼¥´Ìò¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¿áÂØ¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£