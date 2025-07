夏の東京ディズニーリゾートでは、“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”を開催。

人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」との期間限定コラボレーションも実施中!

そんな夏のイベントを盛り上げる散水プログラムとして、「ベイマックスのミッション・クールダウン」が2025年も公演されます☆

東京ディズニーランド“サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort”『ベイマックスのミッション・クールダウン』

開催日:2025年7月2日(火)〜

公演場所:東京ディズニーランド パレードルート

2025年の夏の東京ディズニーランドでは、「ベイマックス」が主役の散水エンターテイメント『ベイマックスのミッション・クールダウン』を開催!

このプログラムでは、暑さによって“エナジーレベル”が低下したゲストのために、「ベイマックス」がケアミッションを実行。

びしょ濡れになるほどのミストと放水で、パークに涼しさと笑顔を届けてくれます。

『ベイマックスのミッション・クールダウン』は、パレードルートを走行するベイマックスのフロートが登場する散水ショーです。

フロートが移動しながらゲストの“エナジーレベル”をスキャンし、著しく低下しているエリアを発見すると、その場でフロートが停止。

大量の水を一気に放出し、ゲストのテンションと体感温度を一気にリフレッシュしてくれます☆

また2025年の新要素として、一部エリアでは、「Mrs. GREEN APPLE」がこのイベントのために手がけたテーマソング『Carrying Happiness(Tokyo Disney Resort Version)』も流れます。

音楽に合わせた演出により、エンターテイメント性がさらにアップ!

とびきり爽快なひとときを楽しめるのも、このショーならではの魅力です☆

びしょ濡れで盛り上がる爽快な散水ショー、『ベイマックスのミッション・クールダウン』の紹介でした。

