BTS、LE SSERAFIMらの楽曲をUSJで！本日（1日）より「NO LIMIT！サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、夏のナイト・エンターテイメント「NO LIMIT! サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」を初公開した。

【写真】USJ×HYBE JAPAN、フード&ドリンクも展開

本日(7月1日)より始まる夏のナイト・エンターテインメント「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」の様子が報道陣に先行公開された。

2024年大好評だった夏の夜を“超熱狂”で楽しみつくす特別ステージ「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」は、今回楽曲と映像が刷新された。

新しく追加されたライブカメラ演出では、盛り上がるゲストたちのリアクションがステージ上の巨大モニターに投影されると、ゲスト自身が主役になり、会場の人々は熱狂した。

さらに、パークの人気者であるミニオン、セサミストリートの仲間たち、ハローキティ&ダニエル、スタイリッシュなダンサーや DJ が登場。

「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」の様子

ウォーターエフェクト、バブルマシーン、スモークといった夜空を彩るさまざまな特殊効果を使った演出や、大音量のライブ演出に招待ゲストは踊って歌って大興奮し、夜を満喫した。

「サマーダンスナイト」を体験したゲストからは、「とにかく楽しくなれた。夜のショーなので、とにかくキラキラしていて、昼とは全然違う感じがめっちゃ良い」といった反応が寄せられていた。

さらに、7月1日〜8月20日、大人気の絶叫ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にもHYBE所属のアーティストの楽曲が搭載される。

ボーイズグループBTS、TOMORROW X TOGETHER、SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、&TEAM、TWS、ENHYPEN、そしてガールズグループLE SSERAFIM、ILLITの9組のアーティストの楽曲が代わる代わる流れる予定だ。

なお、「NO LIMIT!サマーダンスナイトwith HYBE JAPAN」はUSJのグラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)で開催される。上演時間は約30分を予定しており、開催回数は日によって異なる。

