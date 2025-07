タレントでモデルのpecoが6月30日、自身のインスタグラムで30歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「今日で30歳になりました」と6月30日に30歳になったことを報告。「今日は息子もサマースクールがあるし、わたしもお仕事やったから、昨日は息子に付き合ってもらって、一日早いバースデーディズニーしてきました!」とディズニーでの愛息とのツーショットを披露した。

「キャストさんに描いてもらったバースデーステッカーを貼ってうきうきでディズニーをたのしんだんやけど、そのたのしさに加えて、息子の成長をたっぷり感じたスペシャルな日になった」とつづった。

「今日の誕生日にむけて、息子はいろいろと考えて準備をしてくれていました。数週間ほど前に、わたしのお仕事の都合でうちに来てくれていたわたしのお母さんに『ママにプレゼントを買いたいんだ』とこっそり相談してくれていたみたいで。そして息子が選んで、ばあばといっしょに買ってくれていて、今日6月30日まで隠しておいてくれる予定だった…んやけど、この前の金曜日、『我慢できなかった』とフライングしてプレゼントをわたしてくれた息子。笑」とpeco。「わたしのことを考えて選んでくれたプレゼントも、我慢できなかったのも、全部全部いとおしすぎてほんとうに最高にうれしかった!」と記した。

「でも息子は、ディズニーに行く日の前夜、『ぼく大人だったらよかったのになぁ』とぽつり。理由を聞いてみると、『大人だったら、ダダみたいに“トイレ行ってくる”って嘘ついて、プレゼント買いに行けるのになぁ』と。昔りゅうちぇるがディズニーでまさにそれをやってくれたことがあって、いつだったかその話を息子にしていたから、そんなふうに思ってくれていたみたいで」と23年7月に急死した元夫で最愛のパートナー・ryuchellさん(享年27)との思いでも明かし、「息子のそんな一生懸命な気持ちに、とてつもないうれしさもあり、自分ひとりでサプライズをすることのむずかしさにもどかしくなってくれているのがすごく伝わって、胸がぎゅっとなって。もちろんわたしは『あなたがこうしてママのためにって考えてくれていることが何よりうれしいし、もう The best birthday ever だよ!』と伝えました」と愛息の成長に目を細めた。

ケーキも息子のアイデアで用意してくれたことなども明かし、「こんなにもママのことを考えてくれた、そして実際にそれを行動にうつしてくれた息子。そしてわたしや息子の周りには、こうしていっしょにたのしみながら手を差し伸べてくれるやさしい方がたくさんいて。ついに30歳!ってことよりも、息子の成長や、ありがたい幸せな環境にいることへの感謝の気持ちをあらためてめちゃくちゃ感じたバースデーになりました」と感謝した。