矢沢永吉、6年振り通算35枚目のニューアルバム発売決定
矢沢永吉が、オリジナルアルバム『I believe』を9月24日（水）にリリースすることを発表した。
【画像】「俺たちの矢沢永吉」展の様子
6年振り通算35枚目のリリースとなる待望のオリジナルアルバム『I believe』は、所属事務所のズィープラスミュージックとユニバーサルミュージックが新たにパートナーシップを組み、矢沢永吉のソロ50周年を共に盛り上げていく中でリリースが実現。
『I believe』には11曲の新曲が収録され、初回限定盤TYPE-Aには昨年行われた「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」の日本武道館12月14日公演の模様をダイジェストにした映像を収録し、日本武道館公演の模様を撮影したフォトブックが付く。初回限定盤TYPE-Bには今作のレコーディングの模様などを収録したドキュメント映像と新曲ミュージックビデオが収録される。
また同時にファンクラブ限定盤も発売が決定。一般発売される初回限定盤TYPE-A、初回限定盤TYPE-B、通常盤に、FC盤限定として矢沢永吉直筆メッセージをプリントした特製収納ケースで発売される。こちらは期間限定（2025年7月1日（10:00）〜8月11日（23：59））での予約受付となる。
■矢沢永吉 コメント
「いつか、その日が来る日まで...」これが最後のアルバムになるって思ってたんですけど
それから6年。
ここにNewアルバム「I believe」。発売します。
矢沢のメロディーの世界...よろしく！
＜リリース情報＞
矢沢永吉
『I believe』
2025年9月24日（水）発売
https://eikichiyazawa.lnk.to/AL_I_believe_Reserve
全形態共通
[CD]11曲入り
■初回限定盤TYPE-A（CD＋DVD+フォトブック）8,800円（税込）
■初回限定盤TYPE-A（CD＋Blu-ray＋フォトブック）9,900円（税込）
映像内容： 「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」
2024年12月14日、日本武道館公演をダイジェスト収録
フォトブック内容：「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」日本武道館公演ライブ写真
＊トールケース仕様、ジャケット収納ケース付
■初回限定盤TYPE-B （CD＋DVD）5,500円（税込）
■初回限定盤TYPE-B （CD＋Blu-ray）6,600円（税込）
映像内容：今作のレコーディングの模様などを収録したドキュメント映像と新曲ミュージックビデオ
＊ジャケット収納ケース付
■通常盤 (CD) 4,000円（税込）
【ファンクラブ期間限定予約商品】（2025年7月1日（10:00）〜8月11日（23：59））
■FC限定盤TYPE-A（CD＋DVD+フォトブック）8,800円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-A と同内容
＊トールケース仕様
■FC限定盤TYPE-A（CD＋Blu-ray+フォトブック）9,900円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-A と同内容
＊トールケース仕様
■FC限定盤TYPE-B（CD＋DVD）5,500円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-B と同内容
■FC限定盤TYPE-B（CD＋Blu-ray）6,600円（税込
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-B と同内容
■FC限定通常盤（CD）4,000円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊通常盤と同内容
特設サイト：e-yazawa-ibelieve.com
矢沢永吉 公式HP https://www.eikichiyazawa.com/
【画像】「俺たちの矢沢永吉」展の様子
6年振り通算35枚目のリリースとなる待望のオリジナルアルバム『I believe』は、所属事務所のズィープラスミュージックとユニバーサルミュージックが新たにパートナーシップを組み、矢沢永吉のソロ50周年を共に盛り上げていく中でリリースが実現。
『I believe』には11曲の新曲が収録され、初回限定盤TYPE-Aには昨年行われた「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」の日本武道館12月14日公演の模様をダイジェストにした映像を収録し、日本武道館公演の模様を撮影したフォトブックが付く。初回限定盤TYPE-Bには今作のレコーディングの模様などを収録したドキュメント映像と新曲ミュージックビデオが収録される。
■矢沢永吉 コメント
「いつか、その日が来る日まで...」これが最後のアルバムになるって思ってたんですけど
それから6年。
ここにNewアルバム「I believe」。発売します。
矢沢のメロディーの世界...よろしく！
＜リリース情報＞
矢沢永吉
『I believe』
2025年9月24日（水）発売
https://eikichiyazawa.lnk.to/AL_I_believe_Reserve
全形態共通
[CD]11曲入り
■初回限定盤TYPE-A（CD＋DVD+フォトブック）8,800円（税込）
■初回限定盤TYPE-A（CD＋Blu-ray＋フォトブック）9,900円（税込）
映像内容： 「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」
2024年12月14日、日本武道館公演をダイジェスト収録
フォトブック内容：「FIGHT ON EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2024」日本武道館公演ライブ写真
＊トールケース仕様、ジャケット収納ケース付
■初回限定盤TYPE-B （CD＋DVD）5,500円（税込）
■初回限定盤TYPE-B （CD＋Blu-ray）6,600円（税込）
映像内容：今作のレコーディングの模様などを収録したドキュメント映像と新曲ミュージックビデオ
＊ジャケット収納ケース付
■通常盤 (CD) 4,000円（税込）
【ファンクラブ期間限定予約商品】（2025年7月1日（10:00）〜8月11日（23：59））
■FC限定盤TYPE-A（CD＋DVD+フォトブック）8,800円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-A と同内容
＊トールケース仕様
■FC限定盤TYPE-A（CD＋Blu-ray+フォトブック）9,900円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-A と同内容
＊トールケース仕様
■FC限定盤TYPE-B（CD＋DVD）5,500円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-B と同内容
■FC限定盤TYPE-B（CD＋Blu-ray）6,600円（税込
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊初回限定盤 TYPE-B と同内容
■FC限定通常盤（CD）4,000円（税込）
＊矢沢永吉直筆メッセージがプリントされた特製ジャケット収納ケース
＊通常盤と同内容
特設サイト：e-yazawa-ibelieve.com
矢沢永吉 公式HP https://www.eikichiyazawa.com/