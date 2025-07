透析治療中の方や塩分が気になる方に！メディクック宅配弁当

メディカル東友は、メディクック宅配弁当にて、透析弁当の定期便送料が1回無料になる期間限定キャンペーンを、2025年7月1日(火)から7月31日(木)まで実施します。

メディクック宅配弁当

※電話での注文は対象外です。

現在実施中の「初回限定!1食200円キャンペーン」との併用も可能です。

■キャンペーン概要

2025年7月1日(火)から7月31日(木)までの期間中、透析弁当 定期便を注文の際に、【クーポンコード「FREE2025」】を入力いただくと、送料が1回分無料になります(お一人様1回限り)。

●対象商品:4食・8食・16食・28食パックの透析弁当 定期便(※1回注文は対象外)

●利用には会員登録・ログインが必要です

●クーポン入力欄にクーポンコードを入力後「適用」を選択してください

高タンパク・低リン・低カリウム・低塩分の透析食を、ご自宅へ冷凍でお届け。

<通常価格(税込)・送料 → キャンペーン適用後>

●4食パック :2,500円(送料890円 → 送料無料)

●8食パック :4,990円(送料980円 → 送料無料)

●16食パック:9,980円(送料1,150円 → 送料無料)

●28食パック:17,470円(送料1,570円 → 送料無料)

■「初回限定!1食200円キャンペーン」との併用も可能

キャンペーンは、現在実施中の【初回限定!1食200円キャンペーン】との併用が可能です。

初めて利用の方は、各商品ページに記載されているクーポンコード(例:TOSEKI○○)を先に入力し、続けて「FREE2025」を入力することで、割引と送料無料が同時に適用されます。

※クーポンは順番にご入力ください

<初回適用後の商品価格(税込)>

●4食パック :800円

●8食パック :1,600円

●16食パック:3,200円

●28食パック:5,600円

■注意事項

●定期便の商品のみが対象です

●クーポンの利用は1アカウントにつき1回限りです

●注文には会員登録・ログインが必要です

●キャンペーン期間中に確定した注文のみ対象です

●「初回限定!1食200円キャンペーン」との併用は可能ですが、他のクーポンとの併用はできません

●クーポンが適用されているか、注文確定前に必ず確認してください

●Webサイトからの注文限定です。

電話での注文は対象外となります

■メディクック宅配弁当について

「高タンパク・低リン・低カリウム・低塩分でも、おいしく続けられる透析食」を目指して開発された、冷凍宅配弁当サービスです。

透析施設で実際に提供されている献立をもとに、現場の管理栄養士と共同でメニューを設計。

自社工場で製造しています。

90種類以上の豊富なメニューをそろえ、塩分や栄養バランスが気になる方にも安心して楽しめます。

やわらかジューシーな「ハンバーグデミグラスソース」。

しっかり味でも塩分控えめ。

三元豚のやわらかなひれかつを、ふんわり卵でとじた人気メニュー。

場所を取らず冷凍保存しやすい専用トレー。

電子レンジでそのまま温め可能。

冷凍でまとめてお届け。

1食分ずつ分かれた容器で、サイズは20×15×高さ3.8cm。

