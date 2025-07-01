¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡×¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ²ñ¸«¤òµªÆ£ÊÛ¸î»Î¤¬Àä»¿
ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡Ê69¡Ë¤¬»²±¡Áª¡Ê7·î3Æü¸ø¼¨¡¢20ÆüÅê³«É¼¡ËÈæÎãÂåÉ½¤Ë¼ÒÌ±ÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿²ñ¸«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
µªÆ£»á¤Ï¡¢¥é¥µ¡¼¥ë¤Î²ñ¸«Æ°²è¤ò°úÍÑ¤·¡Ö·ÝÇ½¿Í½Ð¿È¤ÎÎ©¸õÊä²ñ¸«¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡É´Î¤Î¿ø¤ï¤Ã¤¿Î©¸õÊä²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë²ñ¸«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢Â¾ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤â¸«½¬¤¦¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥é¥µ¡¼¥ë¤Ï6·î30Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤ÇÀ¯¼£Åª¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äCM¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¿®¤òÍýÍ³¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤Î°ìÉô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤ÀÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢¡ÊÀ¯¸¢¤ò¡ËÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤í¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£