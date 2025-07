2025年に公開から30周年を迎える、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズアニバーサリーを祝し、幅広いファンが楽しめる特別イベントの開催や、関連グッズが登場!

ピクサー特別監修の日本限定グッズが販売されるほか、東京スカイツリー(R)の特別ライティング・展望台装飾情報、さらに2026年夏に公開予定の『トイ・ストーリー 5』最新情報などをまとめて紹介していきます☆

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念企画 まとめ

1995年の第1作公開以来、世代を超えて愛され続けてきたディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズは、2025年で公開30周年を迎えます。

今回、より多くの方々に『トイ・ストーリー』の世界観にふれてもらう機会として、特別なグッズやイベントを多方面に展開。

ピクサー・アニメーション・スタジオが特別にアート監修を行った“日本”をテーマにしたタカラトミーの新グッズをはじめ、東京スカイツリー(R)にて実施される展望台装飾やキャラクターをイメージした特別ライティングなどが実施されます。

さまざまな取り組みを通じて実施される、映画公開30周年を祝したプロモーションの内容を紹介していきます☆

ピクサー特別監修:タカラトミー「日本をテーマにしたオリジナルショートムービーを公開/日本オリジナルデザインのおもちゃが登場

“日本”をテーマに「もしもトイ・ストーリーの仲間たちが日本に来たとしたら……?」という、もしものお話をベースに、ピクサーが特別にアート監修を行ったオリジナルショートムービーを公開中。

映画でもおなじみの「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」がそれぞれオリジナルデザインの侍や忍者、着物の姿で大活躍するストーリーで、アニメに登場する日本らしさを感じられるグッズが勢揃いします。

これまでにない新たな魅力が詰まった、日本の伝統文化と物語の世界観が融合したグッズばかりです。

グッズには、実寸大のトーキングフィギュアやトミカ、ガチャ、ぬいぐるみなどがラインナップされています。

東京スカイツリー(R)『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)』

開催期間:2025年7月17日(木)〜10月31日(金)

東京スカイツリーでは、期間限定で『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)』を開催。

『トイ・ストーリー』の映画公開30周年を記念し開催するもので、30年の歴史を振り返りながら、新たな発見なども体験することができます。

東京スカイツリーの展望台を子ども部屋に見立て、雲の上の子ども部屋に遊びに来たキャラクターたちを表現したキービジュアルを軸としたコンセプトです。

期間中、地上450メートルの天望回廊を中心に、『トイ・ストーリー』の世界観に浸れる展示装飾や、キャラクターと撮影できるフォトスポットを設置。

ほかにも、東京スカイツリーでしか手に入れることのできないオリジナルグッズや期間限定のカフェメニューが販売されます。

また、地上350メートルの天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映や『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした特別ライティングの点灯など、東京スカイツリーでしか体験できない盛りだくさんな内容となっています。

『トイ・ストーリー』公開30周年記念!東京スカイツリー『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE®』 『トイ・ストーリー』公開30周年記念!東京スカイツリー『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE®』 続きを見る

「トイ・ストーリー」OH MY CAFE

スケジュール:

東京:2025年7月25日(金)〜9月15日(月・祝)開催店舗:OH MY CAFE(表参道ヒルズ)大阪:2025年7月25日(金)〜9月15日(月・祝)開催店舗:Collabo_Index SHINSAIBASHI愛知:2025年8月7日(木)〜9月21日(日)開催店舗:BOX cafe&space グローバルゲート2号店

サイトURL:https://toy2025.ohmycafe.jp/

※7月11日(金) 12:00に公開予定。予約は、7月11日(金) 18:00より開始されます

映画の世界観をたっぷりと楽しめるスペシャルカフェが、東京・大阪・愛知の3都市で期間限定オープン!

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」などおなじみのキャラクターたちがモチーフとなった、見た目も楽しいオリジナルメニューが勢ぞろいします。

まるで映画の中に入り込んだような空間で、特別なひとときが楽しめるカフェです。

さらに、OH MY CAFE限定のオリジナルグッズも多数登場。

ここでしか手に入らない、ファン必見のグッズばかりです☆

ラウンドワン

登場日:2025年6月20日(金)より順次

登場店舗:全国のラウンドワン店舗

全国のラウンドワンでは『トイ・ストーリー』30周年を記念したプライズ全11グッズを展開。

うるうるした瞳がポイントの”うるりぃみぃ”シリーズから、初のマスコットが登場します。

まるで映画のワンシーンから飛び出してきたような、愛らしさあふれるぬいぐるみやマスコットたちがラインナップ☆

さらに映画のシーンやキャラクターたちをイメージした雑貨で大好きなキャラクターとの思い出に浸ることができます。

店舗では『トイ・ストーリー』の世界観を表現したクレーンゲームや500円プレイした方にプレゼントするコレクタブルステッカーなども楽しめる、ファン必見の企画です。

TOYLO PARK

開催期間:2025年8月2日(土)〜8月24日(日)

タカラトミーのオリジナルショートムービー「トイ・ストーリー 日本の彼方へさあ行くぞ!」の世界を再現した特別なおもちゃ売り場がららぽーと横浜のTOYLO PARKに登場!

城下町をテーマにした装飾で、和装の「ウッディ」たちと一緒に写真撮影を楽しめます。

さらにおもちゃになりきれるフォトスポットや、ショートムービーの上映も実施予定です。

※画像はイメージです

スタジオアリス ディズニーキャラクター撮影「トイ・ストーリー」 思い出のプレイルーム

「トイ・ストーリー30周年」に合わせて新しい撮影背景が登場!

お子さんだけでなく「トイ・ストーリー」を見て育った大人世代まで、家族揃って楽しめるスタジオアリスだけの特別メニューです。

「トイ・ストーリー」の仲間たちと一緒に、家族揃って温かいひとときを楽しみながら心に残る一枚を残すことができます。

さらに期間限定でフォトマグネットシートプレゼントのキャンペーンも開催☆

『トイ・ストーリー』新グッズ

公開から30周年を記念して、幅広い世代のファンが楽しめる新グッズが続々登場。

ファッション、お菓子、雑貨などバラエティ豊かなラインアップの展開が予定されています。

そんな『トイ・ストーリー』グッズの一部を紹介していきます☆

ユニクロ「トイ・ストーリーUT/リラックスフィット」

価格:MEN 1,990円(税込)/KIDS 990円(税込)

「トイ・ストーリー」の歴史的なアーカイブから厳選した90年代のムード漂うTシャツコレクション。

アーティスト河村康輔氏が90年代のグラフィックに注目し、初期に使用されていた「トイ・ストーリー」の広告素材をアレンジしたヴィンテージ感のあるTシャツコレクションです。

日本郵便「トイ・ストーリー 30周年デザイン オリジナル フレーム切手セット」

価格:2,400円(税込)

発売日:2025年8月15日(金)

日本郵便が、オリジナル フレーム切手「『トイ・ストーリー』 30周年デザイン」を販売。

作中で活躍するおもちゃやアイコニックなモチーフなどが使用されています。

スモール・プラネット「トイ・ストーリー/オールスター/マルシェショッピングバッグ」

価格:2,420円(税込)

歴代の『トイ・ストーリー』キャラクターが描かれた30周年記念のスペシャルなデザインのエコバッグ。

アメリカンでポップなカラーリングに1から4までに登場したキャラクターが集合した、今回のみのスペシャルなデザインが使用されています。

2026年夏公開『トイ・ストーリー 5』最新情報

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」など、おなじみの仲間が全員集合!

今度のテーマは“おもちゃVSテクノロジー”です。

子どもたちはタブレットに夢中で、おもちゃたちの大切な“遊びの時間”が大ピンチ!

かつてない“ライバル”に立ち向かう新たな冒険が始まります。

ピクサー特別監修の日本限定グッズや東京スカイツリーでの特別企画、OH MY CAFEなど様々な企画が目白押し。

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念を記念して実施される特別企画の紹介でした☆

