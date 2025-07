日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会埼玉県地方部会・埼玉県耳鼻咽喉科医会は、あまり馴染みのない「頭頸部がん」について、最新の治療法を手軽に学べる動画「口からガンが取れるってホント?!〜知られざる頭頸部がん最前線〜」(全4本)を2025年7月1日より公開。

日耳鼻埼玉県地方部会

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会埼玉県地方部会・埼玉県耳鼻咽喉科医会は、あまり馴染みのない「頭頸部がん」について、最新の治療法を手軽に学べる動画「口からガンが取れるってホント?!〜知られざる頭頸部がん最前線〜」(全4本)を2025年7月1日に公開。

■開催の趣旨

「頭頸部がん」、「頭頸部外科」という言葉は馴染みのない言葉ですが、万一罹患した場合には食事や会話が困難になる恐れがあるため、早期のうちに発見することが非常に重要です。

近年ではその手術法も進化し、患者にとって負担の少ない治療法が研究され、QOL(生活の質)を低下させることなくのどの機能を維持できるようになっています。

ここでは、耳鼻咽喉科・頭頸部外科を専門とする医師により、それぞれ5分程度の動画で治療法などを解説します。

■「頭頸部外科月間」について

7月27日の「世界頭頸部がんの日」にちなみ、7月を「頭頸部外科月間」と定め、取り組みの一環として、公開講座等を実施しています。

本年は、頭頸部がんとその先進的な治療方法を簡単に紹介する動画を作成しました。

■開催概要

配信日:2025年7月1日

方法 :日耳鼻埼玉県地方部会YouTubeチャンネルで配信予定

https://www.youtube.com/@saitama_jibika

主催 :日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会埼玉県地方部会・埼玉県耳鼻咽喉科医会

■プログラム

講演(1)「はじめに」

講師:大崎 政海 先生(上尾中央総合病院 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 科長)

内容:頭頸部がんとは何か、また最近の治療法についてお話しします。

講演(2)「早期下咽頭がんについて ELPS」

講師:別府 武 先生(埼玉県立がんセンター 副病院長)

内容:早い段階で発見された下咽頭がんに対する治療法に関してお話しします。

講演(3)「喉頭下咽頭がんに対する『経口的機能温存手術』の最前線」

講師:荒木 幸仁 先生(防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座 教授)

内容:喉頭・下咽頭における「機能温存」を重視した手術法に関してお話しします。

講演(4)「あなたの未来を守るダビンチSP」

講師:中平 光彦 先生(埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科 教授)

内容:中咽頭がんに対するロボット手術に関してお話しします。

■講師プロフィール

大崎 政海(おおさき まさみ)

・上尾中央総合病院 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 科長

・専門分野:頭頸部がん

・主な資格:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医

日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・指導医

※大崎 政海の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

別府 武(べっぷ たけし)

・埼玉県立がんセンター 副病院長

・専門分野:頭頸部がん

・主な資格:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医

日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・指導医

荒木 幸仁(あらき こうじ)

・防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座 教授

・専門分野:頭頸部がん、咽喉頭疾患

・主な資格:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医

日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・指導医

中平 光彦(なかひら みつひこ)

・埼玉医科大学国際医療センター 頭頸部腫瘍科 教授

・専門分野:頭頸部がん診断・治療、ロボット手術

・主な資格:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・指導医

日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医・指導医

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「のどのガン」頭頸部がんの 最新治療法について学べる動画公開!日耳鼻埼玉県地方部会 appeared first on Dtimes.