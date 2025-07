『UNI-CUB β』試乗も！ホンダ テクニカル カレッジ 関西『夏の体験授業2025』

Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」が2025年8月1日(金)、2日(土)に特別なオープンキャンパス『夏の体験授業2025』を開催します。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西『夏の体験授業2025』

開催日時 : 2025年8月1日(金)、8月2日(土)

両日とも10:30〜15:30

※参加者・同伴者様全員の昼食付

開催概要 : 在校生と先生が考えた「バイクとクルマの整備」、

「自動車研究開発コースのモノづくり体験」、お子様の入試に備え、

事前情報をいち早くキャッチ!「保護者様向け説明会」

学園の特徴と各学科および就職先がまるわかり!「学校説明会」

校内の施設と設備を在校生が紹介!「キャンパスツアー」 等

特別展示 : F1ドライバー「マックス・フェルスタッペン 選手」が所属している

「オラクル・レッドブル・レーシング」のF1マシン(ショーカー)

※特別展示車は急遽変更になる可能性もあります。

プレゼント : オリジナルTシャツ(参加者全員)

参加者の枠 : 1日あたり100名まで ※先着順

参加者は、在校生と先生がこの日のために考えたバイクやクルマの整備体験に加え、自動車研究開発コースのモノづくり体験もすることができます。

また、Hondaのスポーツカー『NSX』『CIVIC TYPE R』を前に記念撮影、『ASIMO(ヒューマノイドロボット)』研究から生まれた、バランス制御技術を活かしたパーソナルモビリティー『UNI-CUB β』試乗等、参加者全員が楽しめるプログラムになっています。

NSXとCIVIC TYPE R

また、今回だけの特別企画として、F1ドライバー「マックス・フェルスタッペン選手」が所属している「オラクル・レッドブル・レーシング」のF1マシン(ショーカー)も特別展示します。

特別展示オラクル・レッドブル・レーシングRB21

参加者全員へ「オリジナルTシャツ」プレゼント

〇学校法人 ホンダ学園

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年: 1976年

校長 : 海沼 弘樹

所在地: 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

