完全新作映画『スーパーマン』公開記念、DC作品の放送・配信スケジュール一覧
完全新作映画『スーパーマン』日米同時公開（7月11日）を記念して、さまざまなDC作品がBS・CS専門チャンネル、動画配信サービスで放送・配信される。最新作の監督でもある、ジェームズ・ガンの『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（”新スースク”）や、”新スースク”から生まれた過激派ヒーローのテレビシリーズ『ピースメイカー』の最新シーズン、「スーパーマン」関連作品も放送・配信。
【画像】記事内で紹介しているDC作品のキービジュアルなど
■『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』
ベネチア国際映画祭〈金獅子賞〉に輝き、ホアキン・フェニックスが米アカデミー賞主演男優賞を獲得した『ジョーカー』の続編にして完結編。レディー・ガガとの競演も話題をさらった。
▼7月1日よりMax on U-NEXTにて独占配信開始。1作目『ジョーカー』も配信中。
▼BS10スターチャンネルでは、「ジョーカー」2作品を一挙放送。『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』はテレビ初放送となる。字幕版：7月12日 後6：50〜／7月15日 後2：00〜。吹替版：7月20 後6：40〜
■『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』
ジェームズ・ガン監督が放つ、ユーモア満載＆テンション爆上げの“新生”スーサイド・スクワッド！
▼Max on U-NEXT、Huluにて見放題配信中。
■『ピースメイカー』シーズン2
ジェームズ・ガン製作総指揮。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフシリーズ第2弾。
▼8月22日よりMax on U-NEXTにて独占配信開始。シーズン1は独占配信中。
■『クリーチャー・コマンドーズ』
ジェームズ・ガン製作総指揮で贈る、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ
▼Max on U-NEXTにて独占配信中
■「スーパーマン」関連作品
クリストファー・リーヴ主演で贈る伝説的名作『スーパーマン』I〜IV、ザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製作、ヘンリー・カヴィル主演の『マン・オブ・スティール』など、歴代の「スーパーマン」作品を一挙放送・見放題配信。
▼配信
『スーパーマンI〜IV』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『スーパーマン リターンズ』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『マン・オブ・スティール』Max on U-NEXT/ Hulu / Netflix/ Prime Videoにて配信中
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』Max on U-NEXT/ Hulu/ Netflix/ Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ』Max on U-NEXT/ Hulu / Netflix/ Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ：ザック・スナイダーカット』Max on U-NEXTにて独占配信中
『スーパーマン / クリストファー・リーヴの生涯』スーパーマン役で知られるクリストファー・リーヴの生涯を追ったドキュメンタリー
Max on U-NEXT独占配信中
『スーパーパワード / THE DC STORY』多くのヒーローを生み出した出版社・DCコミックスの歴史をひも解くドキュメンタリー
Max on U-NEXT独占配信中
▼ムービープラス
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』7月12日 後9：00〜
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』7月13日 後6：15〜
「ストーリー・オブ・スーパーマン 〜スーパーマンの全て〜」7月13日 前10：45〜
その他ラインナップ：『スーパーマンI/III/IV』、『スーパーガール』
▼カートゥーン ネットワーク
『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』第2期（日本独占にてカートゥーン ネットワークに初上陸）
第1話先行放送：7月6日 後4：00
レギュラー放送：7月19日スタート、毎週土曜 後8：00〜9：00／再放送、毎週日曜 後4：00〜5：00
以降毎週１話づつ新エピソードを追加し放送（7月19日は#1〜2、7月26日は#2-3）
▼洋画専門チャンネル ザ・シネマ
『ブラックアダム』
7月30日 後0：30〜2：45（吹替）
7月30日 後9：00 殻11：15（字幕）
▼BS-TBS
『マン・オブ・スティール』
7月1日 後9：00〜
※2K・4Kチャンネルでサイマル放送
▼BS10スターチャンネル
完全新作映画『スーパーマン』公開記念！クリストファー・リーヴ版第1作特別放送
『スーパーマン』（1978年）
＜字幕版＞7月10日 後9：00／7月14日 前7：40 ／7月23日 後6：20
▼NHK BSプレミアム4K
『スーパーマン 劇場版』（1978年）4K版
7月5日 後9：00〜
▼WOWOWプラス
『マン・オブ・スティール』
7月19日 後4：15〜6：45
7月23日 後6：45〜9：15
7月29日 後0：15〜2：45
『スーパーマン リターンズ』
7月19日 後1：30〜4：15
7月23日 後4：00〜6：45
7月29日 前9：30〜後0：15
『ジャスティス・リーグ』
7月19日 後6：45〜9：00
7月23日 後9：15〜11：30
7月29日 後2：45〜後5：00
■映画『スーパーマン』7月11日、日米同時公開
大手メディア「デイリー・プラネット」で平凡に働くクラーク・ケント、彼の本当の正体は人々を守るヒーロー「スーパーマン」。子どもも大人も、愛する地球に生きるすべての人を守り救うため、日々戦うスーパーマンは、誰からも愛される存在。そんな中、彼を地球の脅威とみなし暗躍する、最高の頭脳を持つ宿敵＝天才科学者にして大富豪、レックス・ルーサーの世界を巻き込む綿密な計画が動き出す。
監督・脚本：ジェームズ・ガン
出演：デイビッド・コレンスウェット、レイチェル・ブロズナハン、ニコラス・ホルト
■『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』
ベネチア国際映画祭〈金獅子賞〉に輝き、ホアキン・フェニックスが米アカデミー賞主演男優賞を獲得した『ジョーカー』の続編にして完結編。レディー・ガガとの競演も話題をさらった。
▼7月1日よりMax on U-NEXTにて独占配信開始。1作目『ジョーカー』も配信中。
▼BS10スターチャンネルでは、「ジョーカー」2作品を一挙放送。『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』はテレビ初放送となる。字幕版：7月12日 後6：50〜／7月15日 後2：00〜。吹替版：7月20 後6：40〜
■『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』
ジェームズ・ガン監督が放つ、ユーモア満載＆テンション爆上げの“新生”スーサイド・スクワッド！
▼Max on U-NEXT、Huluにて見放題配信中。
■『ピースメイカー』シーズン2
ジェームズ・ガン製作総指揮。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフシリーズ第2弾。
▼8月22日よりMax on U-NEXTにて独占配信開始。シーズン1は独占配信中。
■『クリーチャー・コマンドーズ』
ジェームズ・ガン製作総指揮で贈る、新たなDCユニバース幕開けを飾るR指定アクションアニメ
▼Max on U-NEXTにて独占配信中
■「スーパーマン」関連作品
クリストファー・リーヴ主演で贈る伝説的名作『スーパーマン』I〜IV、ザック・スナイダー監督×クリストファー・ノーラン製作、ヘンリー・カヴィル主演の『マン・オブ・スティール』など、歴代の「スーパーマン」作品を一挙放送・見放題配信。
▼配信
『スーパーマンI〜IV』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『スーパーマン リターンズ』Max on U-NEXT/ Huluにて配信中
『マン・オブ・スティール』Max on U-NEXT/ Hulu / Netflix/ Prime Videoにて配信中
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』Max on U-NEXT/ Hulu/ Netflix/ Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ』Max on U-NEXT/ Hulu / Netflix/ Prime Videoにて配信中
『ジャスティス・リーグ：ザック・スナイダーカット』Max on U-NEXTにて独占配信中
『スーパーマン / クリストファー・リーヴの生涯』スーパーマン役で知られるクリストファー・リーヴの生涯を追ったドキュメンタリー
Max on U-NEXT独占配信中
『スーパーパワード / THE DC STORY』多くのヒーローを生み出した出版社・DCコミックスの歴史をひも解くドキュメンタリー
Max on U-NEXT独占配信中
▼ムービープラス
『スーパーマンII リチャード・ドナーCUT版』7月12日 後9：00〜
『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』7月13日 後6：15〜
「ストーリー・オブ・スーパーマン 〜スーパーマンの全て〜」7月13日 前10：45〜
その他ラインナップ：『スーパーマンI/III/IV』、『スーパーガール』
▼カートゥーン ネットワーク
『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』第2期（日本独占にてカートゥーン ネットワークに初上陸）
第1話先行放送：7月6日 後4：00
レギュラー放送：7月19日スタート、毎週土曜 後8：00〜9：00／再放送、毎週日曜 後4：00〜5：00
以降毎週１話づつ新エピソードを追加し放送（7月19日は#1〜2、7月26日は#2-3）
▼洋画専門チャンネル ザ・シネマ
『ブラックアダム』
7月30日 後0：30〜2：45（吹替）
7月30日 後9：00 殻11：15（字幕）
▼BS-TBS
『マン・オブ・スティール』
7月1日 後9：00〜
※2K・4Kチャンネルでサイマル放送
▼BS10スターチャンネル
完全新作映画『スーパーマン』公開記念！クリストファー・リーヴ版第1作特別放送
『スーパーマン』（1978年）
＜字幕版＞7月10日 後9：00／7月14日 前7：40 ／7月23日 後6：20
▼NHK BSプレミアム4K
『スーパーマン 劇場版』（1978年）4K版
7月5日 後9：00〜
▼WOWOWプラス
『マン・オブ・スティール』
7月19日 後4：15〜6：45
7月23日 後6：45〜9：15
7月29日 後0：15〜2：45
『スーパーマン リターンズ』
7月19日 後1：30〜4：15
7月23日 後4：00〜6：45
7月29日 前9：30〜後0：15
『ジャスティス・リーグ』
7月19日 後6：45〜9：00
7月23日 後9：15〜11：30
7月29日 後2：45〜後5：00
■映画『スーパーマン』7月11日、日米同時公開
大手メディア「デイリー・プラネット」で平凡に働くクラーク・ケント、彼の本当の正体は人々を守るヒーロー「スーパーマン」。子どもも大人も、愛する地球に生きるすべての人を守り救うため、日々戦うスーパーマンは、誰からも愛される存在。そんな中、彼を地球の脅威とみなし暗躍する、最高の頭脳を持つ宿敵＝天才科学者にして大富豪、レックス・ルーサーの世界を巻き込む綿密な計画が動き出す。
監督・脚本：ジェームズ・ガン
出演：デイビッド・コレンスウェット、レイチェル・ブロズナハン、ニコラス・ホルト