ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï£¹·î°Ê¹ß¤Ë¼é¸î¿Àµ¯ÍÑ¤« ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×°Ê¹ß¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÂçÃ«¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÅê¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²³Ý¤±¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê»ö¾ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ïº´¡¹ÌÚ¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥´¥ó¥½¥ê¥ó¤é¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö£´¿ÍÁ´°÷¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤³¤Î£´¿Í¤Ë»³ËÜ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥á¥¤¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÂçÃ«¤ò½ü¤¤¤Æ£·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¡¢Åê¼ê²¦¹ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¡£µß±ç¿Ø¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¥°¥é¥Æ¥í¡¼¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬£¶£°Æü´Ö¤Î£É£Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°£²²ó¡¢£²¥¤¥Ë¥ó¥°£±²ó¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë£µ²ó¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£°·î¤Ë£¸¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤·¡¢ÂçÃ«¤Ë¼é¸î¿À¤òÇ¤¤»¤ì¤Ð»î¹ç½ªÈ×¤ËºÇ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¾ìÌÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÂçÃ«¤òµß±çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡ÖÂçÃ«¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»óÍº¤ò·è¤¹¤ë°ìÀï¤Î£¹²ó¤ËÂçÃ«¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤òºÆ¸½¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£