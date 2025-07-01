芦田愛菜「2025上半期CM起用社数ランキング」19社起用で3年ぶり首位獲得 2位は川口春奈【順位一覧】
【モデルプレス＝2025/07/01】ニホンモニターは『2025上半期タレントCM起用社数ランキング』を発表。俳優の芦田愛菜が19社に起用され、3年ぶりに首位に返り咲いた。
【写真】「2025上半期CM起用ランキング」一覧
2025年上半期は、芦田が起用社数19社で3年ぶりに首位に。2位には川口春奈が18社で追い上げ、続く15社には今田美桜、大谷翔平、賀来賢人がランクイン。下半期の活躍次第では年間トップも狙える位置となっている。上位の常連組に加え、菊池風磨（timelesz）や出口夏希、影山優佳、お笑い界からはバッテリィズなど多彩な新勢力も躍進。特に、小倉史也は前年の6社から10社に急増し注目株に。 個性的なCM出演で存在感を放った。（modelpress編集部）
19社：芦田愛菜
味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）
18社：川口春奈
味の素／イーベイ・ジャパン／NECパーソナルコンピュータ／小田急電鉄／カルビー／KIYOラーニング／熊谷組／Clue／グロップ／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／日本製鉄／ニデック／はま寿司／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／ライオン／LIFULL／LAVAInternational
15社：今田美桜
AOKI／インディード／SCSK／キリンビール／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／任天堂／阪急阪神不動産／P＆G／Haleonジャパン／ミスタードーナツ（ダスキン）／楽天モバイル
15社：大谷翔平
ECC／伊藤園／興和／コーセー／コナミデジタルエンタテインメント／住友ゴム工業／セイコーウオッチ／セコム／ディップ／西川／日清製粉ウェルナ／日本航空／ニューバランスジャパン／ビーツ・エレクトロニクス（アップル）／ファミリーマート
15社：賀来賢人
味の素／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キヤノンマーケティングジャパン／キリンビール／コスモ石油／J−オイルミルズ／SKECHERSJAPAN／スピークバディ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／フィリップス・ジャパン／明治／レバテック／レバレジーズ
11社：神木隆之介
クラシエ／KDDI／サントリー／積水ハウス不動産／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ドリコム／パピレス／バンダイ／三菱電機／ラクスル／リクルートスタッフィング
11社：橋本環奈
青山商事／アサヒビール／NIコンサルティング／花王／コーセーコスメポート／スズキ／タイミー／ハウス食品／ヤマザキビスケット／レインズインターナショナル／ロート製薬
10社：小倉史也
アマゾンジャパン／ウイングアーク1st／UberJapan／カカクコム／コスモ石油／サムスン電子ジャパン／日本たばこ産業／三菱地所／ゆうちょ銀行／ROXX
10社：奈緒
NTTドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／コジマ／サントリー／サントリー食品インターナショナル／東洋水産／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア
10社：長澤まさみ
アサヒ飲料／アサヒビール／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン
10社：浜辺美波
NTTドコモ／花王／シャープ／全国共済農業協同組合連合会／デンヨー／日本コカ・コーラ／東日本旅客鉄道／メニコン／UBE／ロッテ
10社：広瀬すず
味の素冷凍食品／AGC／FPパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産
10社：見上愛
朝日新聞社／MSD／花王／カンロ／SCREENホールディングス／西武鉄道／日産自動車／日本中央競馬会／マンナンライフ／三井不動産
10社：目黒蓮（Snow Man）
王子ネピア／カルビー／キッコーマン／キリンビール／キリンビバレッジ／TVSREGZA／任天堂／不二家／モトローラ・モビリティ・ジャパン／LINEヤフー
9社：菊池風磨（timelesz）
AOKI／小泉成器／長寿乃里／ドミノ・ピザジャパン／P＆G／Paidy／ヤマモリ／ユニバーサルミュージック／ROXX
9社：小芝風花
井田ラボラトリーズ／エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ／カカクコム／キリンビール／シーシーアイ／田辺三菱製薬／日清オイリオグループ／三井住友カード／山崎製パン
9社：鈴木亮平
アリナミン製薬／キリンビール／キリンビバレッジ／スターツピタットハウス／東海旅客鉄道／ニチレイ／日産自動車／日本スポーツ振興センター／三菱電機
9社：山田裕貴
壱番屋／MTG／花王／カプコン（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）／興和／サッポロビール／大東建託／日本生命保険／バンダイ
9社：山本耕史
味の素／NTTアノードエナジー／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／大日本除虫菊／バンダイナムコエンターテインメント／P＆G／ワークポート
9社：吉岡里帆
アサヒビール／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ZOZO／ディー・アップ／都市再生機構／日立ジョンソンコントロールズ空調／メガネトップ／横浜ゴム／読売新聞社
8社：綾瀬はるか
アリナミン製薬／江崎グリコ／キッコーマン／日本生命保険／P＆G／P＆Gプレステージ／ファーストリテイリング（ユニクロ）／フジパン
8社：上戸彩
AOKI／カルビー／公文教育研究会／ソーダストリーム／ソフトバンク／トリドール／明治／ライオン
8社：上白石萌音
サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一三共ヘルスケア／日本赤十字社／不二家／読売新聞社／ラクス
8社：北村匠海（DISH//）
アサヒビール／ダイハツ工業／ニコン／ネスレ日本／パーソルキャリア／三井住友カード／三井住友銀行／ユー・エス・ジェイ
8社：玉木宏
イオン／エランコジャパン／花王／カゴメ／Geekly／ソニー損害保険／東京日商エステム／ホーユー
8社：チョコレートプラネット
青山商事／エイブル／グーグル／グラフィコ／任天堂／Netflix／久光製薬／Maneql
8社：出口夏希
味の素／アットホーム／イオン／キリンビバレッジ／バンダイ／東日本旅客鉄道／フジクラ／みずほ銀行
8社：永野芽郁
NTTコミュニケーションズ／クラシエ／サンスター／サントリー／ジェーシービー／HOYA／三菱重工業／モスフードサービス
8社：横浜流星
イオンフィナンシャルサービス／湖池屋／第一三共ヘルスケア／日鉄興和不動産／ハイセンスジャパン／富士フイルム／マルハニチロ食品／ライオン
8社：吉高由里子
アダストリア／花王／JCOM／ダイハツ工業／日清食品／久光製薬／三井住友カード／三井住友銀行
7社：あの
アマノ／KDDI／日本コカ・コーラ／P＆G／ブックオフコーポレーション／Mizkan／ライフカード
7社：有村架純
伊藤園／花王／KDDI／住友生命保険／第一三共ヘルスケア／日産自動車／はごろもフーズ
7社：伊藤沙莉
エスエス製薬／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国信用金庫協会／ダイハツ工業／日本マクドナルド／ポケモン
7社：河合優実
味の素／木下工務店／さとふる／サントリー食品インターナショナル／東日本旅客鉄道／ファーストリテイリング（ユニクロ）／森永乳業
7社：北川景子
KINUJO／興和／コーセー／シード／シチズン時計／東京海上日動火災保険／三菱重工サーマルシステムズ
7社：斎藤工
NTTソノリティ／カッパ・クリエイト／興和／サントリー／バンダイ／富士電機／マルコ
7社：佐久間大介（Snow Man）
カルビー／Clue／健栄製薬／ディップ／BANDAISPIRITS／不二家／LINEヤフー
7社：杉咲花
サントリー／サントリー食品インターナショナル／敷島製パン／ソフトバンク／東ソー／日本経済新聞社／農林中央金庫
7社：高橋文哉
SBSホールディングス／花王／クラレ／東京シティ競馬／日本コカ・コーラ／ブルボン／Mizkan
7社：永尾柚乃
オリックス生命保険／クラシエ／湖池屋／KOMERI／ソフトバンク／テーブルマーク／明治
7社：原菜乃華
出光興産／かんぽ生命保険／キッコーマン／興和／トリドール／明治／ユー・エス・ジェイ
7社：広瀬アリス
キリンビール／キリンビバレッジ／戸田建設／日清食品／久光製薬／ヤマザキビスケット／ライオン
7社：福原遥
カルビー／キリンビール／CDエナジーダイレクト／ダイフク／ニベア花王／マウスコンピューター／ミロク情報サービス
7社：松岡修造
生和コーポレーション／宝酒造／P＆G／富士薬品／プリントパック／雪印メグミルク／ユニ・チャーム
7社：松坂桃李
花王／ジェーシービー／大和ハウス工業／中外製薬／ハウス食品／ヤクルト本社／リクルート
［2023年総合・2024年上半期・2024年総合・2025年上半期］
1社→3社→6社→10社：小倉史也
4社→3社→5社→9社：菊池風磨（timelesz）
2社→3社→5社→8社：出口夏希
0社→1社→3社→6社：影山優佳
1社→2社→3社→4社：中島歩
0社→0社→0社→3社：XG
0社→0社→0社→3社：バッテリィズ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2025上半期CM起用ランキング」一覧
◆芦田愛菜、CM起用社数ランキング1位に
2025年上半期は、芦田が起用社数19社で3年ぶりに首位に。2位には川口春奈が18社で追い上げ、続く15社には今田美桜、大谷翔平、賀来賢人がランクイン。下半期の活躍次第では年間トップも狙える位置となっている。上位の常連組に加え、菊池風磨（timelesz）や出口夏希、影山優佳、お笑い界からはバッテリィズなど多彩な新勢力も躍進。特に、小倉史也は前年の6社から10社に急増し注目株に。 個性的なCM出演で存在感を放った。（modelpress編集部）
◆「2025上半期タレントCM起用社数ランキング」一覧
19社：芦田愛菜
味の素／エイチ・アイ・エス／エース／SBI証券／SBI損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／JX金属／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーJSAT／スズキ／鈴与／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ユーキャン／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）
18社：川口春奈
味の素／イーベイ・ジャパン／NECパーソナルコンピュータ／小田急電鉄／カルビー／KIYOラーニング／熊谷組／Clue／グロップ／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／日本製鉄／ニデック／はま寿司／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／ライオン／LIFULL／LAVAInternational
15社：今田美桜
AOKI／インディード／SCSK／キリンビール／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／任天堂／阪急阪神不動産／P＆G／Haleonジャパン／ミスタードーナツ（ダスキン）／楽天モバイル
15社：大谷翔平
ECC／伊藤園／興和／コーセー／コナミデジタルエンタテインメント／住友ゴム工業／セイコーウオッチ／セコム／ディップ／西川／日清製粉ウェルナ／日本航空／ニューバランスジャパン／ビーツ・エレクトロニクス（アップル）／ファミリーマート
15社：賀来賢人
味の素／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キヤノンマーケティングジャパン／キリンビール／コスモ石油／J−オイルミルズ／SKECHERSJAPAN／スピークバディ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／フィリップス・ジャパン／明治／レバテック／レバレジーズ
11社：神木隆之介
クラシエ／KDDI／サントリー／積水ハウス不動産／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ドリコム／パピレス／バンダイ／三菱電機／ラクスル／リクルートスタッフィング
11社：橋本環奈
青山商事／アサヒビール／NIコンサルティング／花王／コーセーコスメポート／スズキ／タイミー／ハウス食品／ヤマザキビスケット／レインズインターナショナル／ロート製薬
10社：小倉史也
アマゾンジャパン／ウイングアーク1st／UberJapan／カカクコム／コスモ石油／サムスン電子ジャパン／日本たばこ産業／三菱地所／ゆうちょ銀行／ROXX
10社：奈緒
NTTドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／コジマ／サントリー／サントリー食品インターナショナル／東洋水産／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア
10社：長澤まさみ
アサヒ飲料／アサヒビール／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン
10社：浜辺美波
NTTドコモ／花王／シャープ／全国共済農業協同組合連合会／デンヨー／日本コカ・コーラ／東日本旅客鉄道／メニコン／UBE／ロッテ
10社：広瀬すず
味の素冷凍食品／AGC／FPパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産
10社：見上愛
朝日新聞社／MSD／花王／カンロ／SCREENホールディングス／西武鉄道／日産自動車／日本中央競馬会／マンナンライフ／三井不動産
10社：目黒蓮（Snow Man）
王子ネピア／カルビー／キッコーマン／キリンビール／キリンビバレッジ／TVSREGZA／任天堂／不二家／モトローラ・モビリティ・ジャパン／LINEヤフー
9社：菊池風磨（timelesz）
AOKI／小泉成器／長寿乃里／ドミノ・ピザジャパン／P＆G／Paidy／ヤマモリ／ユニバーサルミュージック／ROXX
9社：小芝風花
井田ラボラトリーズ／エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ／カカクコム／キリンビール／シーシーアイ／田辺三菱製薬／日清オイリオグループ／三井住友カード／山崎製パン
9社：鈴木亮平
アリナミン製薬／キリンビール／キリンビバレッジ／スターツピタットハウス／東海旅客鉄道／ニチレイ／日産自動車／日本スポーツ振興センター／三菱電機
9社：山田裕貴
壱番屋／MTG／花王／カプコン（ソニー・インタラクティブエンタテインメント）／興和／サッポロビール／大東建託／日本生命保険／バンダイ
9社：山本耕史
味の素／NTTアノードエナジー／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／大日本除虫菊／バンダイナムコエンターテインメント／P＆G／ワークポート
9社：吉岡里帆
アサヒビール／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ZOZO／ディー・アップ／都市再生機構／日立ジョンソンコントロールズ空調／メガネトップ／横浜ゴム／読売新聞社
8社：綾瀬はるか
アリナミン製薬／江崎グリコ／キッコーマン／日本生命保険／P＆G／P＆Gプレステージ／ファーストリテイリング（ユニクロ）／フジパン
8社：上戸彩
AOKI／カルビー／公文教育研究会／ソーダストリーム／ソフトバンク／トリドール／明治／ライオン
8社：上白石萌音
サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一三共ヘルスケア／日本赤十字社／不二家／読売新聞社／ラクス
8社：北村匠海（DISH//）
アサヒビール／ダイハツ工業／ニコン／ネスレ日本／パーソルキャリア／三井住友カード／三井住友銀行／ユー・エス・ジェイ
8社：玉木宏
イオン／エランコジャパン／花王／カゴメ／Geekly／ソニー損害保険／東京日商エステム／ホーユー
8社：チョコレートプラネット
青山商事／エイブル／グーグル／グラフィコ／任天堂／Netflix／久光製薬／Maneql
8社：出口夏希
味の素／アットホーム／イオン／キリンビバレッジ／バンダイ／東日本旅客鉄道／フジクラ／みずほ銀行
8社：永野芽郁
NTTコミュニケーションズ／クラシエ／サンスター／サントリー／ジェーシービー／HOYA／三菱重工業／モスフードサービス
8社：横浜流星
イオンフィナンシャルサービス／湖池屋／第一三共ヘルスケア／日鉄興和不動産／ハイセンスジャパン／富士フイルム／マルハニチロ食品／ライオン
8社：吉高由里子
アダストリア／花王／JCOM／ダイハツ工業／日清食品／久光製薬／三井住友カード／三井住友銀行
7社：あの
アマノ／KDDI／日本コカ・コーラ／P＆G／ブックオフコーポレーション／Mizkan／ライフカード
7社：有村架純
伊藤園／花王／KDDI／住友生命保険／第一三共ヘルスケア／日産自動車／はごろもフーズ
7社：伊藤沙莉
エスエス製薬／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国信用金庫協会／ダイハツ工業／日本マクドナルド／ポケモン
7社：河合優実
味の素／木下工務店／さとふる／サントリー食品インターナショナル／東日本旅客鉄道／ファーストリテイリング（ユニクロ）／森永乳業
7社：北川景子
KINUJO／興和／コーセー／シード／シチズン時計／東京海上日動火災保険／三菱重工サーマルシステムズ
7社：斎藤工
NTTソノリティ／カッパ・クリエイト／興和／サントリー／バンダイ／富士電機／マルコ
7社：佐久間大介（Snow Man）
カルビー／Clue／健栄製薬／ディップ／BANDAISPIRITS／不二家／LINEヤフー
7社：杉咲花
サントリー／サントリー食品インターナショナル／敷島製パン／ソフトバンク／東ソー／日本経済新聞社／農林中央金庫
7社：高橋文哉
SBSホールディングス／花王／クラレ／東京シティ競馬／日本コカ・コーラ／ブルボン／Mizkan
7社：永尾柚乃
オリックス生命保険／クラシエ／湖池屋／KOMERI／ソフトバンク／テーブルマーク／明治
7社：原菜乃華
出光興産／かんぽ生命保険／キッコーマン／興和／トリドール／明治／ユー・エス・ジェイ
7社：広瀬アリス
キリンビール／キリンビバレッジ／戸田建設／日清食品／久光製薬／ヤマザキビスケット／ライオン
7社：福原遥
カルビー／キリンビール／CDエナジーダイレクト／ダイフク／ニベア花王／マウスコンピューター／ミロク情報サービス
7社：松岡修造
生和コーポレーション／宝酒造／P＆G／富士薬品／プリントパック／雪印メグミルク／ユニ・チャーム
7社：松坂桃李
花王／ジェーシービー／大和ハウス工業／中外製薬／ハウス食品／ヤクルト本社／リクルート
◆2025上半期躍進したタレント・下半期注目のタレント
［2023年総合・2024年上半期・2024年総合・2025年上半期］
1社→3社→6社→10社：小倉史也
4社→3社→5社→9社：菊池風磨（timelesz）
2社→3社→5社→8社：出口夏希
0社→1社→3社→6社：影山優佳
1社→2社→3社→4社：中島歩
0社→0社→0社→3社：XG
0社→0社→0社→3社：バッテリィズ
【Not Sponsored 記事】