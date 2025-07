Image: BYOK

暗号鍵のクラウドセキュリティ手法を指す“BYOK”(Bring Your Own Key、自分の鍵は自分で持て)という言葉をサンプリングして、“Bring Your Own Keyboard”ってことらしい。

「BYOK」は、テキスト入力に特化したモノクロディスプレイです。ネット接続もアプリもありません。

文章入力に全集中

要は、キングジムの文章入力専用ツール「ポメラ」みたいなガジェットです。ポメラにはテキスト入力以外の機能が存在しません。ならスマホでいいじゃんと思う人もいる一方で、ポメラには愛用家たちからの根強いニーズがあります。

「BYOK」もテキスト入力に特化したツールです。外付けキーボードに、Bluetoothもしくは有線ならUSB Type-Cで接続して使います。充電式で、最小照度なら最大20時間の連続使用が可能です。

入力したテキストは、Wi-Fiを使ってインターネットに接続、データ同期が可能です。microSDに保存もできます。また本体に16MBのメモリを内蔵しているので、オフラインでも使えます。

ポメラは、パッと開いたらすぐにテキストを入力できるのも支持される理由ですが、「BYOK」の場合はどうでしょうか。外付けキーボードを使うので機動力は低そうですが、お気に入りのキーボードでタイピングできる没入感は深そうです。

日本語はまだ未対応

残念ながらまだ日本語は未対応ですが、今後追加の言語がリリースされていくとのことです。

価格は定価が200ドル(約29万円)、早期購入なら165ドル(約2万5,000円)。ポメラよりちょっとリーズナブルですね。

