¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡Ö¥¿¥¤¥ä¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤´¤È¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Þ¥·¥ó¤Î¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤ë¡×¸¶°øµæÌÀ¤ÏµÞÌ³
F1Âè11Àï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡18ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤éÎ×¤à¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢GP·è¾¡¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤ÐÃæÃÄ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÆþ¾Þ·÷Æâ¤Ø¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÀï¤Î¥Ï¡¼¥¹¤ä¥¶¥¦¥Ð¡¼¤¬À®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤À¡£¤½¤·¤Æ³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¼«¿È¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤ÇRB21¤Î³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬......¡¡photo by BOOZY
¡¡1¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤Ï©ÌÌ²¹ÅÙ50ÅÙ¤È¤¤¤¦½ë¤µ¤Ç¡¢ÃæÃÄ¤Ç¤Ï¼Î¤Æ¿È¤Î¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤òÁªÂò¤·¤ÆÀµ¹¶Ë¡¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ò30¼þÄøÅÙÊÝ¤¿¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢1¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Îº®Íð¤òË¥¤Ã¤Æ15°Ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¹¥¿¡¼¥ÈÀª¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È10°Ì¤Ø¡£
¡¡15¼þÌÜ¤Î¥¿¡¼¥ó3¤Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡Ë¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÉé¤Ã¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×Äã²¼¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¯¡¢18¼þÌÜ¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¤¿¤À¡¢Íâ¼þ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤¬3.98ÉÃ¤Î¥¹¥í¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥ª¥³¥ó¤ËDRS¡Ê¢¨¡Ë¤ò»È¤ï¤ì¤ÆÀè¹Ô¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥ª¥³¥ó¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¢¨DRS¡áDrag Reduction System¤ÎÎ¬¡£ÄÉ¤¤È´¤¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Ã¥°ºï¸º¥·¥¹¥Æ¥à¡¿¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹ÍÞÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢30¼þÌÜ¤Î¥¿¡¼¥ó4¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃÙ¤¤¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤òÈ´¤³¤¦¤È¤·¤ÆÀÜ¿¨¡£¥¤¥ó¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¯¤ÆÈ´¤¤¤ì¤º¡¢2ÂæÊÂ¤ó¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿Àè¤Ç¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤¬½Ð¤Æ¥¢¥¦¥È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯³ÑÅÄ¤Îº¸¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¥¤¥ó¤òÊÄ¤á¤Æ¤¯¤ë¥³¥é¥Ô¥ó¥È¤Î±¦¥ê¥¢¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç³ÑÅÄ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤ò´°Á´¤Ë²õ¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤ò¤ï¤º¤«12¼þ¤Ç¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ10ÉÃ²Ã»»¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤â²Ê¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç³ÑÅÄ¤ÎÆþ¾Þ·÷¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÄÙ¤¨¤¿¡£¡Ú¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡Û
¡Ö¤¢¤ì¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡£ÉÔÉ¬Í×¤ÊÀÜ¿¨¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤È1¼þÂÔ¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥×¥¢¤Ê»Å³Ý¤±Êý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢³ÑÅÄ¤ÎÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥³¥ó¤¬10°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÇ¸åÈø¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡Ê¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë¤¬¹ª¤ß¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¢¤ÇÁö¤ê¡¢2¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤Ç9°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³ÑÅÄ¤â9°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¼Õºá¤·¤¿³ÑÅÄ¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×Äã²¼¤¬·ã¤·¤¯¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶°ø¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤À¤È¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¿ô¼þ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥é¥Ã¥×¤´¤È¤É¤³¤í¤«¥³¡¼¥Ê¡¼¤´¤È¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤Ç¡¢Ëè¥é¥Ã¥×¤É¤ó¤É¤ó¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£º£½µËö¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬1¼þÌÜ¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Èæ³Ó¥Ç¡¼¥¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÌÌ¤Ç²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ½Áª¥Ú¡¼¥¹¤Ï¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£Æü¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Á´Á³°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤«°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ËÍ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬²¿¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¨¡¨¡¡£»î¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢²þÁ±ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚÂ®¤µ¤ÈºÍÇ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¡Û
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Î·ë²Ì¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Â®¤µ¤ÈºÍÇ½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ®¤µ¤ò¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥·¥ó¤Ç·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤±¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£