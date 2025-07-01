¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤Ìþ¤·¤ÎÈ¬±À¤µ¤ó¡Ù¡Ê°½ÌîÏ»»Õ/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û

¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤Ìþ¤·¤ÎÈ¬±À¤µ¤ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à

¡¡ËèÄ«´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÃåÊª»Ñ¤ÎÃËÀ­¡¦È¬±À¤ËÊÒ»×¤¤Ãæ¤ÎÈæÆà¤Ï¡¢º£Æü¤â¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤é½Ð¶Ð¤¹¤ë¡£¥­¥»¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÍ·¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤ÊÈ¬±À¡£¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ô¥å¥¢¤Ç¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸Õ»¶½­¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃæ¿È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Î¤â¤É¤«¤·¤¯¤â¶»¥­¥å¥ó¤ÊÎø¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤¢¤ä¤·¤¤Ìþ¤·¤ÎÈ¬±À¤µ¤ó¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª