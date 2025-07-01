¿·³ã¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÄ¶Âç·¿Êä¶¯¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤É¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï6·î30Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç7·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1Âè24Àá¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Ë¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÍè¾ì¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÅöÆü¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íè¾ì¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@albirex_pr)¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¶Á¢¤Þ¤·¤¤!¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤É¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¶Âç·¿Êä¶¯¡×¡Ö²Æ¤ÎÂçÊä¶¯¡×¡Ö¿ÀÊä¶¯¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÍè¾ì¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÅöÆü¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íè¾ì¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@albirex_pr)¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÄ¶Á¢¤Þ¤·¤¤!¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤É¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÄ¶Âç·¿Êä¶¯¡×¡Ö²Æ¤ÎÂçÊä¶¯¡×¡Ö¿ÀÊä¶¯¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
/— ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã (@albirex_pr) June 30, 2025
7/20(Æü)¹ÅçÀï#ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤« ¤µ¤ó¤´Íè¾ì·èÄê✨
¡À
️7·î20Æü(Æü)
#¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¿·³ã½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤´Íè¾ì·èÄê
ÅöÆü¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹!https://t.co/qCmhXZ3FjM¡Ä