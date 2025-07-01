ENHYPENºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê2¶Ê¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥éー¤ò¸ø³«

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(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
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2025.06.07 ON SALE
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2025.07.29 ON SALE
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1. Shine On Me
2. Echoes
3. Bad Desire (With or Without You) [Japanese Ver.]
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