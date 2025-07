東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にあるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて「メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア」を開催!

彩りあざやかなスイーツビュッフェで、夏が旬のメロン・桃・マンゴーを存分に堪能できます☆

イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア

価格 :(90分制)

・平日ランチ :大人 2,739円(税込)、小学生 1,430円(税込)、3 歳以上 572円(税込)

・平日ディナー:大人 3,069円(税込)、小学生 1,749円(税込)、3 歳以上 704円(税込)

・休日ランチ :大人 3,069円(税込)、小学生 1,749円(税込)、3 歳以上 869円(税込)

・休日ディナー:大人 3,289円(税込)、小学生 2,024円(税込)、3 歳以上 979円(税込)

※一部、特別価格での提供期間があります。詳しくは予約ページより確認ください

開催期間:2025年7月1日(火)〜9月16日(火)

提供内容: いちごのショートケーキ、メロンとココナッツのムース、マンゴームース、マンゴーとパッションフルーツのエンゼル、メロンロール、ピーチマドレーヌ、桃ソースの杏仁豆腐、マンゴージェラート、チョコバナナパウンド、タルトシトラス、サイダーゼリー

実施店舗:イクスピアリ 4F「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」

千葉県舞浜の東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」4F、シェフス・ロウに店を構えるスイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」で期間限定の『メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア』が開催されます!

今回のフェアでは、芳醇な香りとみずみずしさが魅力の“メロン・桃・マンゴー”を贅沢に使用したスイーツを中心にラインナップ。

果肉のとろけるような食感や爽やかな甘み、果実の風味を活かした多彩な味わいを楽しめます。

フェアには、夏にぴったりの軽やかな口どけと、シャキッとした食感と甘みを忍ばせた杏がアクセントを添える「マンゴームース」が登場。

ほかにも風味豊かなメロンクリームをふんわりとしたスポンジで包み込んだ「メロンロール」や、タルト生地にライムの皮を練り込んだ「タルトシトラス」など、涼やかな風味が広がる甘美なひと時が過ごせるフェアです。

また、ゲストの目の前で切り分けるロースト料理や彩り豊かなサラダバーにパスタ、セルフで楽しめるフォーや、夏に嬉しいかき氷・綿菓子コーナーなど、ランチ・ディナーともに幅広いメニューが味わえます。

「メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア」にて提供されるおすすめスイーツの一部を紹介していきます☆

メロンとココナッツのムース

メロンとココナッツのムースを重ねた、涼やかな2層仕立て。

ボトムには、メレンゲにアーモンドを合わせて焼き上げたダックワーズを重ね、香ばしさとふんわりとした食感が心地よいアクセントになっています。

トップには、みずみずしい果肉感が際立つメロンを贅沢にあしらい、まるで果実が咲いたような、華やかな一皿へと仕上げられています。

夏の日差しに似合う、上品な味わいが広がるスイーツです。

マンゴーとパッションフルーツのエンゼル

マンゴーとパッションフルーツをたっぷりと練り込んだ生地は、しっとりとした口あたりとともに、果実の甘みと酸味がふわりと広がる仕上がり。

パッションシードのカリッとした食感が、一口ごとに楽しいリズムを奏でます。

艶やかなナパージュをまとい、陽ざしを浴びた果実のような明るい印象の夏らしい一品です。

桃ソースの杏仁豆腐

とろりとなめらかな杏仁豆腐に、果肉の存在感をしっかりと残した桃のソースを重ねた一品。

やさしい甘みとみずみずしさが口いっぱいに至福を生みだします☆

ひんやりとした清涼感を届けてくれる、暑いこれからの季節に寄り添うスイーツです。

WEB予約特典:ショコラテリーヌ/マンゴー・ピーチマカロンをプレゼント

「メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア」期間中、WEBで予約して来店すると、時間帯別の限定特典がプレゼントされます☆

ランチタイムに予約をすると、なめらかな口どけと濃厚な味わいが魅力の「ショコラテリーヌ」をプレゼント。

ディナータイムに予約をすると、フェア限定カラーで仕上げた、自家製マカロンが各色1つずつもらえます。

夏が旬のフルーツを贅沢に使用したスイーツを堪能できるフェア!

「メロン・桃・マンゴーのカラフルスイーツフェア」は、スイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」にて、2025年7月1日(火)から9月16日(火)までの期間限定開催です。

