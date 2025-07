【Gibson Custom Shop 1957 Les Paul Reissue gold top】(愛知県 アジカンマニア 33歳) 「この先一生使えるような、究極のギターが欲しい!!」 2022年の夏、私はそんな野望を胸に、名古屋の楽器店を訪れました。 2020年のコロナ禍を機に初心者セットのストラトを買い、そこから2年。ギターに関する知識も増えたことで、より自分の好みに合ったセカンドギターを検討していたのです。 なにせギターというのは数万〜数十万円の代物ですし、そうそう頻繁に買えるものではありません。なので、「もうこれ以上買い替える必要のない、満足できる買い物をしよう」と思い、色味からサウンドに至るまで自分の好みに従いました。 そうして目にとまったのが、Gibsonのレスポール。おそらく06年製、57年モデルのヒスコレで、ゴールドトップ&ダークバック仕様です。ガッシリと肉厚なネックに、分厚いサウンド。渋みも含んだ絢爛豪華なルックス。この先何十年経っても、飽きる気がしません。 そうして購入を検討したものの、なかなか踏ん切りがつきませんでした。値段も、中古品でありながら、最初に買った初心者セットの10倍近くします。そもそも、私のような初心者がこんな良いギターを持つのは分不相応ではないか? そんな感じで30分ほど商品の前を右往左往し、ついに意を決して「これください」。 それ以来、こいつは私の一番の相棒です。技術的にはまだまだヘッポコの私ですが、ハイゲインサウンドでこいつをギュワーンと掻き鳴らせば、そんなことはもうどうでも良くなります。 そんな中、こちらの連載で自分のギターと非常によく似たギターを見つけました(1861の方です)。製造年も、おそらくは同じということで、嬉しくなって投稿させていただきました。(私が一番好きなバンドはアジカンですが、アジカンの盟友であるエルレもよく聴いています) さて、「この先ギターを買い足す必要がないくらいの、究極のギターを買いたい」というコンセプトで手に入れた本機ですが、それからも我が家のギターの数は増え続け、いまではそれなりの大所帯に。バッキングや弾き語り等、用途やジャンルに合わせてギターを使い分けることも増えました。 それでも、本機が自分のメインギターであることに変わりはありません。 ◆ ◆ ◆ いやー、いい買い物をしましたね。高価ではあるけれど「初心者セットの10倍」程度なら安いものです。だってマジで一生モノだもの。ダークバック渋いし。でもね、これを読んでいるみなさんは、ある種の反面教師として読み解いてくださいね。「この先ギターを買い足す必要がないくらいの、究極のギターを買いたい」という思いを実現させた結果、「我が家のギターの数は増え続け、いまではそれなりの大所帯」とのこと。これがギターの罠です。沼です。湖です。大海です。海峡です。あ、【俺の楽器・私の愛機】コーナーに目を通している時点で、すでに皆さん経験済み…お察し案件でした。合掌。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

