『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』METAL ROBOT魂にストライクフリーダムガンダム専用の“光の翼”が登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月1日16時より予約受け付けが開始となり、2025年12月発送予定。
2025年12月発送予定「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]専用 光の翼＆ハイマットフルバーストエフェクトセット」(8,250円)
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]」(別売り)専用のエフェクトセットが登場。
大ボリュームの光の翼は紫色を基調としたカラーリングに刷新。さらに、ハイマットフルバーストを再現できる各種エフェクトパーツが付属する。別売りの「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム[Re:Coordinate]専用光の翼＆エフェクトセット」と並べて迫力あるディスプレイが可能となっている。
(C)創通・サンライズ
「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ストライクフリーダムガンダム[Re:Coordinate]」(別売り)専用のエフェクトセットが登場。
大ボリュームの光の翼は紫色を基調としたカラーリングに刷新。さらに、ハイマットフルバーストを再現できる各種エフェクトパーツが付属する。別売りの「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ デスティニーガンダム[Re:Coordinate]専用光の翼＆エフェクトセット」と並べて迫力あるディスプレイが可能となっている。
(C)創通・サンライズ