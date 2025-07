国民民主党・ 玉木雄一郎代表による外国特派員協会で行われた会見での一言が話 題になっている。 女性からの支持がなぜ少ないと思うかを聞かれた質問へ、 英語で回答したのだが……。(フリーライター 鎌田和歌)

東京都議選で9議席獲得

躍進した国民民主党だが…

6月22日開票の東京都議選で、 国民民主党は9議席を獲得し躍進した。 選挙前のごたごたで支持率を一時よりも落としたものの、 ゼロ議席から一気に9議席を確保したことは大きい。 この結果を受け、玉木雄一郎代表は日本外国特派員協会( FCCJ)で会見を開いた。

国民民主党の支持層は目立って男性が多いことは以前から指摘され てきた。例えば今年4月時点での支持率は男性11.6%、 女性2.8%で(NHK調べ)、次に差が大きいれいわ新撰組( 男性3.8%、女性0.9%) と比べてもだいぶ隔たりがあることがわかる。

これは昨年11月の玉木代表の不倫騒動より以前からの傾向であり 、 スキャンダルだけが女性からの支持率低下の原因とは考えづらい。

このような状況であるから、「 なぜ女性からの支持を得られないと思うか」 は事前に想定できた質問であっただろう。

少し笑顔を作りながら、玉木代表はこう答えた。 この回答がネット上で批判を浴びている。

「So I think our policy is good not only for men but also women but I think it’s very difficult to understand for them」

